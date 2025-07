Slovenski košarkarji na svetovno prvenstvo

Slovenski košarkarji na vozičkih so maja prvič v zgodovini postali prvaki regionalne Lige NLB Wheel. Pred ekipo trenerja Žige Kobaševiča pa je nov tekmovalni izziv. V Južnoafriški republiki bo od 1. do 3. avgusta 2025 potekalo premierno svetovno prvenstvo v košarki na vozičkih 3x3, Slovenija pa je del te svetovne elite.

V moški konkurenci bodo nastopile ekipe iz Avstralije, Malezije, Združenih arabskih emiratov, Poljske, Slovenije, Kenije, Egipta, Kanade, Španije, Portugalske, Avstrije, Velike Britanije, Hrvaške in Južnoafriške republike. Ekipe so v predtekmovanju razdeljene v tri skupine, kjer se bodo pomerile vsaka z vsako v skupini. Temu bo sledila osmina finala oz. boj za uvrstitev v četrtfinale. Slovenija se bo v predtekmovanju pomerila z Avstralijo, Poljsko, Južnoafriško republiko in Malezijo.

"Gre za prvo svetovno prvenstvo v košarki 3x3. Veseli in ponosni smo, ker smo del tega prvega svetovnega prvenstva. Slovenska reprezentanca bo sestavljena iz igralcev, ki prihajajo iz košarke 5x5. Tudi ostale reprezentance so za to tekmovanje rekrutirale igralce iz košarke 5x5," je pred odhodom v Južnoafriško republiko povedal trener Žiga Kobaševič.

"Ker je to za nas zelo oddaljeno, nas čaka naporno potovanje, vendar je pomen svetovnega prvenstva tako velik, da ni bilo nikoli dileme, ali smo pripravljeni tvegati in se udeležiti tekmovanja," dodaja Kobaševič.

Priprave potekajo v polnem teku, vprašanje pa je, kdo bo zastopal Slovenijo v Južnoafriški republiki. "Priprave so v polnem teku. Vsi se učimo, tako jaz kot fantje, saj je igra 3x3 specifična in bistveno bolj dinamična. Ta stil igre nam ustreza, saj smo že v košarki 5x5 znani po hitrih transformacijah iz obrambe v napad. Verjamem, da bomo pri tem uspešni." Ekipo bo sestavljalo pet fantov, ki bodo odpotovali v Južnoafriško republiko: Robi Bojanec, Simon Gračnar, Milan Slapničar, David Škorjanc in Haris Kuduzovič. "Na tekmovanju se bom odločil za četverico, ki bo igrala, peti pa bo spodbujal soigralce in pomagal pri drugih operativnih zadevah v Južni Afriki," je še dodal Kobaševič.