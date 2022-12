Iz Slovenije z glasnim sporočilom v ZDA: "Gogi, hvala ti!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

David Škorjanc in Marjan Trdina

David Škorjanc in Marjan Trdina Foto: Drago Perko

Na Polzeli je bilo v soboto slovesno. Košarkarji na vozičkih so začeli 31. sezono lige Zveze paraplegikov Slovenije - Bauerfeind. Uvodni tekmi sta pripadli ekipama DP Celje Thermana in DP Maribor. Po koncu druge tekme je bilo slovesno, tudi ali predvsem po zaslugi eminentnega gosta. Tekmi je pozorno spremljal danes 66-letni Marjan Trdina, sicer legenda košarke na vozičkih.

Marjan Trdina se je leta 1973 ponesrečil. "Decembra tega leta sem prišel na Univerzitetni rehabilitacijski center Soča v Ljubljani. Tam je imela priprave jugoslovanska reprezentanca v košarki na vozičkih, leta 1974 sem bil z ekipo že na evropskem prvenstvu," je povedal Marjan. Na klubski ravni je igral za ekipo Društvo paraplegikov Gorenjske, potem hitro odšel v Italijo (Rim, Sassari, Castelvecchio), vmes pa igral tudi v Avstriji, kjer je bil, tako kot v Italiji, tudi trener in igralec. Z Jugoslavijo je bila leta 1984 na paralimpijskih igrah, leta 1986 7. na svetovnem prvenstvu v Avstraliji, pred tem je bil dvakrat bronast na EP v letih 1981 in 1984. S Slovenijo je igral v evropski diviziji A (leta 1996. 3. mesto na EP divizije B in uvrstitev v elitno skupino A), leta 2008 pa uspešno kariero sklenil.

V Italiji je opozoril nase, bil je legenda. Zaradi tega je bil večkrat v središču pozornosti. Tudi na plakatih, ki so vabili na tekmo. Prav to njegovo podobo, gre za košarkarja na vozičku pri metu, upodobili so jo Italijani, bodo po novem nosili košarkarji v slovenski ligi.

Foto: Drago Perko

Nosilec novega vala

Še več, Marjan Trdina je na Polzeli majico s podobo košarkarja na vozičku pri metu predal danes 23-letnemu Davidu Škorjancu. Ta je končal študij strojništva, danes je zaposlen v uspešnem podjetju Tajfun in je standardni član reprezentance, ki se je letos iz skupine C vrnila v skupino B evropske reprezentančne košarke. David igra košarko za DP Celje Thermana in v avstrijski ligi za Graz. David je fant, ki je pripravljen voz slovenske košarke vleči naprej.

Zbrane je ob tej priložnosti nagovoril tudi Gregor Gračner, nekdanji kapetan reprezentance Slovenije, danes pa vodja tekmovanja liga NLB Wheel in vodja lige Zveze paraplegikov Slovenije - Bauerfeind. Gračner je ob tej priložnosti še enkrat potrdil, da bodo prihodnje poletje trije košarkarji dobili nove tekmovalne vozičke. Kupil pa jih bo nihče drug kot Goran Dragić, član Chicaga in legendarni kapetan slovenske reprezentance. "Gogi, hvala ti!" je dejal Gračner, vsi zbrani košarkarji pa so Dragiću namenil tudi močan aplavz.