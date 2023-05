Slovenci v boj za bron

Tekmovanje poteka že 15. sezono, vodi ga Zveza paraplegikov Slovenije, finalni turnir poteka v soorganizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja in Zveze paraplegikov Slovenije. V rednem delu tekmovanja je igralo šest ekip iz Slovenije (Parasport Slovenia), Hrvaške (KKI Zagreb), Srbije (KKK Singidunum Crvena zvezda), BiH (KIK Zmaj Gradačac in KKI Vrbas) ter Črne gore (KK OSI Paramont Podgorica).

V polfinale so se uvrstili KKI Vrbas, Zmaj Gradačac, KK OSI Paramont Podgorica in Parasport Slovenia. Polfinale je bil na sporedu pretekli mesec, zato je jasno, da se bosta v Ljubljani za zlato pomerila KKI Vrbas in KIK Zmaj Gradačac, za bron domači Parasport Slovenia in KK OSI Paramont Podgorica, za končno 5. mesto pa KKK Singidunum Crvena zvezda in KKI Zagreb.

V boju za bron se bosta pomerila slovenski in črnogorski predstavnik. V rednem delu letošnje sezone je medsebojna tekma pripadla Slovencem, ki bodo z zmago v Stožicah in bronom poskušali potrditi dobro sezono. Črnogorci igrajo na krilih tujih igralcev, to so Ivanov, Omeradžić, Purić in Dizdarić, poletna slovenska ekipa pa je najbolj odvisna od kvarteta Kuduzović, Škorjanc, Musić in Slapničar.

"Bili smo izjemno blizu uvrstitvi v finale, kar bi bil glede na vse težave, prek katerih se prebijamo v aktualni sezoni, odličen rezultat. Žal se ni izšlo. Zdaj je na nas, da se popolnoma osredotočimo in pogumno napademo bronasto medalje pred domačim občinstvom. Vemo, kje nam pretijo glavne nevarnosti nasprotnika, tukaj ne pričakujemo presenečenj. Od svojih fantov pričakujem, da bodo prikazali našo značilno igro, potem lahko upamo na medaljo bronastega leska," napoveduje trener slovenske ekipe Žiga Kobaševič.