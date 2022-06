Roglič izpostavil, da še ni na želeni ravni

Že pred začetkom kronometra je bilo jasno, da je glavni favorit na tovrstni trasi svetovni prvak Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), ki je vlogo favorita opravičil nato tudi na 31,9 kilometra dolgi cesti od Montbrisona do La Bâtie d’Urféja. A je bila prava drama za zmago. Vse do zadnjega tekmovalca je moral počakati na končen razplet.

V rumeno oblečeni Wout van Aert se je izjemno podal na progo in imel pri prvem merjenju časa naskok devetih sekund, nato pa začel počasi izgubljati v primerjavi z Italijanom. Na koncu sta ju le pičli dve sekundi ločili, ki sta bili v korist Ganni. "Dan je bil dolg. Proga mi je ustrezala. Danes zjutraj se sicer nisem počutil najboljše, bal sem se dežja. A na srečo je posijalo sonce, ceste so se posušile, pogoji so bili enakovredni za vse. Lahko bi bil tudi boljši, a se je dobro končalo. Najpomembnejše je, da sem zmagal. Van Aert je izredno močan, bil je dostojen tekmec. Ko je bil na vmesnih časih hitrejši, sem dvomil v svojo zmago, a razlika se je zmanjševala, na cilju so šle sekunde meni v korist. Vesel sem, da sem zmagal. V nadaljevanju dirke bom pomagal ekipi," je bil zadovoljen Ganna.

"Imam lepo majico in bom v naslednjih dneh skušal uživati"

"Kronometer je bil in je vedno pošten. Le dve sekundi … Ni veliko, a je še vedno razlika. Premagal me je svetovni prvak. Rad zmagujem, vendar moram sprejeti drugi mesto. Zadovoljen sem s svojo predstavo," je dejal drugouvrščeni van Aert.

"Mislim, da sem dobro štartal. Na začetku sem bil na ovinkih na limitu. Morda sem imel zaradi tega prednost pred Filippom pri prvem merjenju časa. V drugem delu sem mislil, da imam dober ritem, vendar je bil očitno bistveno hitrejši. Na koncu sem bil za las prekratek. Pošten kronometer je bil in izgubil sem ga. Najboljši kronometrist na svetu je, in če je po tako dolgi progi le za dve sekundi hitrejši od tebe, pove veliko o pripravljenosti. Zadovoljen sem s tem, kako vse poteka. Imam lepo majico in bom v naslednjih dneh skušal uživati," je še dejal v rumeno majico vodilnega oblečeni Belgijec, ki se zaveda, da bo težko zadržal vodilni položaj, saj bosta v soboto in nedeljo dve gorski etapi, v katerih nima možnosti proti pravim hribolazcem.

"Nisem še v najboljši formi, vendar potrebujem takšne stvari, da napredujem"

In v zadnjih dveh dneh kriterija po Dofineji bodo pri Jumbo-Vismi veliko pričakovali od Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Slovenski kolesarski zvezdnik, ki je bil na olimpijskih igrah zlat v kronometru, kjer je bila trasa povsem drugačna in hribovito obarvana, je dobro opravil sredino nalogo v primerjavi z neposrednimi tekmeci v boju za skupno zmago. Zaveda se, da ni bil odličen kronometer, a hkrati tudi, da so do osrednjega vrhunca sezone, Dirke po Franciji, še trije tedni in do takrat bo moral tempirati formo.

Foto: Aurelien Vialatte/A.S.O.

Prikolesaril je na peto mesto z zaostankom 42 sekund. "Videli smo. Kronometer je bil raven za velike fante. Dobro, tudi sam sem velik, vendar so šli hitreje," se je sprva zasmejal Roglič in nato glede svoje forme dodal: "Dobro gre. Nisem še v najboljši formi, vendar potrebujem takšne stvari, da napredujem. Psihološko sem dobro. Z nastopom sem zadovoljen. Pritiskal sem. Vesel sem."

Vse to je zanj priprava za Tour de France, ki je njegov vrhunec sezone, a ga prej čaka še zaključek kriterija po Dofineji. Ključno delo bo moral opraviti v soboto in nedeljo v gorskih etapah s ciljem v klanec, če bo želel generalko pred dirko vseh dirk opraviti z odliko in se odpraviti na štart v Köbenhavn na Dansko, kjer se bo letos vse skupaj začelo 1. julija, s pravo popotnico: "Veselim se gorskih etap. Upam, da bom videl, kako bom deloval v gorah. Ob koncu tedna je torej dirka."

Prednost Rogliča pred odločilnimi etapami

V skupnem seštevku je zdaj na tretjem mestu in za vodilnim van Aertom zaostaja 56 sekund. Jasno je, da Belgijec ne bo mogel držati tempa v gorskih preizkušnjah, kar je bilo videti že v torkovi etapi s ciljem na klanec, ko mu je prav Roglič omogočil, da je lahko v zaključku kljub vsemu šprintal, vendar se na koncu prehitro veselil uspeha in ga je v ciljnem šprintu prehitel David Gaudu.

Moštveni kolega Jonas Vingegaard je v skupnem seštevku od konkurentov za skupno zmago najbližje Rogliču. Foto: Guliverimage

Od konkurentov za skupno zmago je Rogliču najbližje moštveni kolega Jonas Vingegaard, ki zaostaja trideset sekund.

Zmagovalec Gira leta 2020 Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) za Rogličem zaostaja 49, 19-letni Španec Juan Ayuso (UAE Emirates) 52 sekund, Ben O'Connor minuto in štiri sekunde, Enric Mas (Movistar) 1:11, Gaudu (Groupama-FDJ) 1:17 …

Rezultati 4. etape

Messto Kolesar Čas 1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) 35:32 2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) + 02 3. Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) + 17 4. Mattia Cattaneo (Quick-Step Alpha Vinyl Team) + 39 5. Primož Roglič (Jumbo-Visma) + 42 6. Luke Durbridge (Team BikeExchange-Jayco) + 53 7. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) + 01:12 8. Damiano Caruso ( Bahrain Victorious) + 01:25 9. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) + 01:31 10. Juan Ayuso UAE (Team Emirates) + 01:34

Skupni vrstni red