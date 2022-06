Rogličevi ubranili rumeno majico, neumnost kolesarja UAE Emirates

Potek. 6. etape:

Cilj: Ubežniki so ohranili prednost do cilja in za etapno zmago obračunali med seboj, najmočnejši pa je bil Francoz Valentin Ferron (Total Energies). Wout Van Aert (Jumbo-Visma) je ubranil rumeno majico vodilnega na dirki.

🏁🇫🇷@ValentinFerron a surpris ses compagnons d’échappée pour s’offrir une superbe victoire !🚀

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 6ème étape du #Dauphiné.



🏁🇫🇷@ValentinFerron surprised his breakaway companions to take a superb win!🚀

⏪ Relive the last kilometre of stage 6. pic.twitter.com/iyggCHdKMO — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2022

6 km do cilja - Vodilna skupina ima še 1:11 prednost, medtem je prišlo do incidenta v glavnini, v katerega je bil vpleten kolesar UAE Emirates, ki je udaril Huga Pageja (IWG). Šlo naj bi za Kolumbijca Juana Sebastiana Molana, ki mu zdaj grozi diskvalifikacija z dirke.

10 km do cilja - Ob pomoči nekaj kolesarjev UAE Emirates in BikeExchange je Jumbo-Visma zaostanek za vodilno šesterico zmanjšala na 1:55.

V štirih urah etape je bila povprečna hitrost kolesarjev 44,5 km/h.

20 km do cilja - Zdaj se je na čelo glavnine postavil vlak Jumbo-Visme, prednost vodilne šesterice je, ko je lov vodila ekipa Trek Segafredo, ostajala okoli dveh minut in 45 sekund, zdaj pa spet pada.

🚴🏻‍♂️💨 La vitesse moyenne des échappés est de 44,5km/h après 4h de course ! ⏱



🚴🏻‍♂️💨 The breakaway rushes towards Gap. The average speed after four hours in the stage was 44.5 kph! ⏱#Dauphiné pic.twitter.com/BfJClyDTrD — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2022

30 km do cilja - Šesterica se bori, prednost pred glavnino je spet povečala prek treh minut, zdaj je spet padla na 2:48. Jumbo-Visma diktiranje tempa za zdaj še prepušča Trek Segafredu. Skupina z Groenewegnom in Froomom, ki je izgubila stik z glavnino, je spet ujela priključek.

44 km do cilja - Prednost vodilne šesterice je padla pod tri minute (2:48), Bagioli tako ni več v virtualni rumeni majici, glavnina je medtem tudi že "pobrala" Armiraila. Glavnini pa ne more slediti Chris Froome (Israel StartUp Nation), ki vozi dobre pol minute za njo.

52 km do cilja - Pierre Rolland je prvi prečkal Col de Cabre in osvojil pet točk, Barguil 2, Bouchard 2 in Lafay 1. Amirail zdaj za vodilno šesterico zaostaja že minuto in 50 sekund, glavnina pa se ji je približala na dobre tri minute zaostanka. Na čelu glavnine tempo ob Jumbo-Vismi narekuje tudi ekipa Trek Segafredo, na klancu pa je spet zaostal nizozemski sprinter Dylan Gorenewegen (BikeExchange-Jayco).

62 km do cilja - Na letečem cilju v Beauriersu je Warren Barguil osvojil deset točk in tri bonifikacijske sekunde, Ferron 6 točk in 2 sekundi ter Bouchard 4 točke in sekundo. Stik z vodilno skupino je izgubil Bruno Armirail, ki zdaj zaostaja kakšnih 12 sekund, šesterica pa vzdržuje dobre štiri minute prednosti pred glavnino.



Kolesarji se vzpenjajo na Col de Cabre (1.181 m. n. v., 9,1 km vzpona pri 4,6-odstotnem povprečnem naklonu).

🏁 70km

7️⃣🚴🏻‍♂️

⏱ Le peloton laisse un peu d'air à l'échappée.



⏱ The peloton let is now 4'25'' behind the breakaway. #Dauphiné pic.twitter.com/pu8M2JIY3R — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2022

80 km do cilja - Z dirke je odstopil Nemec Leon Heinschke, ekipa DSM je tako ostala s samo štirimi kolesarji. Že v prvi etapi je izgubila Nemca Niklasa Märkla, v drugi pa Belgijca Henrija Vandenabeeleja. Sedmerica ubežnikov ohranja 4:10 prednosti pred glavnino,

91 km do cilja - Kolesarji so malce čez polovico današnje trase. Naskok ubežnikov znaša 4:10. V glavnini, kjer je rumena majica Wout van Aert, tempo narekuje njegova ekipa Jumbo-Visme. Nosilec virtualne rumene majice je v tem trenutku že Bagioli, ki v skupnem seštevku za Van Aertom zaostaja 3:02.

🏁 110km

7️⃣🚴🏻‍♂️

Derrière les échappés, l'équipe @JumboVismaRoad mène le peloton.



Behind the breakaway, @JumboVismaRoad sets the pace in the peloton.#Dauphiné pic.twitter.com/fkra9XoUL0 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2022

117 km do cilja - Sedmerica ubežnikov ima zdaj prednost 4:02. Najhitrejši na gorskem cilju Col de Rousset je bil Francoz Pierre Rolland (B&B Hotels). Med ubežniki je le en kolesar, ki ne prihaja iz Francije. Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl) je namreč Italijan. Do konca trase čaka kolesarje še en gorski cilj, ki je II. kategorije - Col de Cabre (1.181 m. n. v., 9,1 km vzpona pri 4,6-odstotnem povprečnem naklonu). Približno 50 kilometrov vožnje imajo do tega izziva.

129 km do cilja - Zdaj imamo v ospredju sedem kolesarjev, ki se vzpenjajo na Col de Rousset (1.233 m. n. v., 6,6 km vzpona s petodstotnim povprečnim naklonom). Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroen), Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Andrea Bagioli (Quick Step-Alpha Vinyl), Victor Lafay (Cofidis), Valentin Ferron (Total Energies), Warren Barguil (Arkea Samsic) in Pierre Rolland (B&B Hotels) so ubežniki in imajop 3:30 prednosti pred glavnino.

154 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj Côte de Sainte-Eulalie-En-Royans, ki ima predznak IV. kategorije. Takoj zatem bo sledil vzpon na naslednji gorski cilj Côte des Grands Goulets (III. kategorije), kaj kmalu pa še na gorski cilj II. kategorije Col de Rousset (1.233 m. n. v., 6,6 km vzpona s petodstotnim povprečnim naklonom). Prednost ubežnikov je 20 sekund. Zadnji gorski cilj bo predstavljal nato Col de Cabre (1.181 m. n. v., 9,1 km vzpona pri 4,6-odstotnem povprečnem naklonu), ki bo prišel na vrsto 68 kilometrov pred ciljem. Foto: zajem zaslona

164 km do cilja - Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Jaspe Stuyven (Trek - Segafredo) in Lukasz Owsian (Team Arkéa Samsic) so šli v beg in imajo deset sekund prednosti pred glavnino.

11.40 - Šesta etapa od Rivesa do Gapa v dolžini 196,5 km se je začela. V rumeni majici vodilnega kolesari Wout van Aert (Jumbo-Visma), kateremu je na kožo pisana tudi današnja trasa. Osrednji favorit za končno zmago na Dofineji Primož Roglič bo moral močne noge pokazati v soboto in nedeljo, ko sta na sporedu gorski etapi. Na štartu ni bilo nadarjenega mladega španskega kolesarja Juana Ayusa, ki je imel zdravstvene težave in moral predčasno končati z dirko.