"Rad bi se opravičil Hugu in vsem preostalim kolesarjem," se je 27-letnik kesal v cilju današnje najdaljše etape 74. kriterija po Dofineji. V etapi je sicer zasedel sedmo mesto, a ga je po diskvalifikaciji tudi izgubil. "Razumem, zakaj sem bil diskvalificiran, vse, kar lahko povem, je, da dogodek obžalujem in bo zame dobra lekcija," je še pojasnil v izjavi za javnost.

We had Carthy's headbutt and Campenaerts' slap/push in the last few weeks. Now Molano punches Page at like 80 km/h in the middle of the peloton #Dauphine pic.twitter.com/Q7X1PmSI0a