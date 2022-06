Mezgec prihaja po tretjo zmago. "Če mu bo uspelo, bomo slavili skupaj, če pa ne ..."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Seznam kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji dirki Po Sloveniji, se vztrajno dopolnjuje. Poleg prvega kolesarja sveta, Tadeja Pogačarja, prireditelji na startu v Novi Gorici pričakujejo še več svetovnih zvezdnikov in seveda domače matadorje, ki krojijo svetovni kolesarski vrh.

Med domačimi zvezdniki se je Pogačarju, Mateju Mohoriču, Janu Tratniku, Domnu Novaku in drugim pridružil še Luka Mezgec, ki je etapni zmage na dirki Po Sloveniji slavil leta 2017 v Ljubljani in 2019 v Celju. Letos, na 28. slovenski pentlji bo imel priložnost še za tretjo zmago. Organizator je potrdil nastop 22 ekip, štiri najvišjega kakovostnega razreda World tour, sedem ekip Pro tour, deset kontinentalnih, in nastop reprezentance Slovenije.

Groenewegen in Mezgec

Luka Mezgec bo v Slovenijo znova, že devetič, pripeljal svoje sotekmovalce iz narodnostno zelo pisane ekipe BikeExchange-Jayco, zasedbe iz Avstralije. "Če bo obveljal seznam iz predprijave, bodo na dirki Po Sloveniji nastopili tekmovalci iz petih držav, med njimi tudi sprinterska zvezda Dylan Groenewegen," so danes sporočili prireditelji največje slovenske profesionalne kolesarske dirke. Nizozemski sprinter je letos vknjižil le dve zmagi na dirki po Savdski Arabiji, lani in predlani po tri, zasijal pa je leta 2019, ko je slavil kar sedemnajstkrat v dresu Rogličeve Jumbo-Visme. Tudi na Dirki po Franciji, kjer se ponaša s štirimi zmagami. Pri številnih mu je pomagal prav naš Luka Mezgec.

Foto: Vid Ponikvar

S tretjo zmago v elitni klub

"Z osemindvajsetimi leti še ni rekel zadnje besede. Domači kolesarski navdušenci si seveda želimo, da bi si vlogi tokrat zamenjala. Kako lepo bi bilo znova slaviti z Luko na slovenskih cestah. Od njegove zadnje dvojne zmage na Dirki po Poljski sta minili že debeli dve leti. Letos ji je bil najbližji februarja na Dirki po Savdski Arabiji, ko ga je premagal le Maxim Van Gils," si želijo prireditelji slovenske pentlje. Mezgec bi se s tretjo zmago na domačih tleh pridružil kolesarjem, ki jim je to že uspelo v preteklosti, Nemcu Tobiasu Steihauserju (tudi skupnemu zmagovalcu dirke leta 1994), Nemcu Olafu Pollacku, Italijanu Vincenzu Nibaliju (zmagovalec dirke 2010) ter Slovencema Tomažu Nosetu (zmagovalec 2007) in Primožu Rogliču (zmagal v letih 2015 in 2018).

Foto: Vid Ponikvar

"Verjamemo, da bi z zmago razveselil slovenske kolesarske navdušence"

Letošnja dirka Po Sloveniji se bo začela v sredo, 15. junija, v Novi Gorici, že v prvi etapi s ciljem v Postojni pa bo imel Mezgec prvo priložnost za zmago. Druga se mu ponuja v drugi etapi s ciljem v Rogaški Slatini, tretja pa na tradicionalnem koncu dirke na Glavnem trgu v Novem mestu. "Verjamemo, da bi simpatični, brezkompromisni in vedno borbeni Gorenjec s svojo zmago razveselil slovenske kolesarske navdušence. Če mu bo uspelo, bomo slavili skupaj, če pa mu ne uspe, se mu bomo vseeno poklonili. Za vse, kar je že prispeval k uspehom slovenskega kolesarstva, in za vse, kar še bo. O tem ni nobenega dvoma. Verjamemo in zaupamo mu," ob tem sporočajo prireditelji dirke.