Rumeni Roglič z levčkom v roki in Levom v objemu: Super vesel sem!

"Nekaj več rumene je, kot sem je vajen," se je po tem, ko je danes v Vaujanyju v francoskih Alpah oblekel rumeno majico vodilnega na dirki, pošalil Primož Roglič. Tudi klasični dres njegove ekipe Jumbo-Visma je namreč pretežno rumene barve. In vsaj kar se tiče letošnjega Kriterija po Dofineji, je to nadvse primerno, saj ta nizozemska ekipa na dirki dominira.

🏁 🇪🇸@Carlos_Verona s’impose à Vaujany malgré le retour de 🇸🇮@rogla !

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 7ème étape du #Dauphiné.



🏁 🇪🇸@Carlos_Verona wins in Vaujany despite the power of 🇸🇮@rogla!

⏪ Look back at the last KM of the 7th stage of the #Dauphiné. pic.twitter.com/f9m3ne7jvT — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 11, 2022

Etapne zmage niti niso iskali

Danes sta Roglič in njegov kolega Jonas Vingegaard na zaključnem vzponu pripravila napad, ki mu ni bil kos nibeden od favoritov za skupno zmago, slovenski as je celo ogrozil etapno zmago Španca Carlosa Verone (Movistar), ki pa je v cilj vendarle prišel nekaj metrov pred zasavsko lokomotivo.

"Carlos Verona je bil danes močan in si je zaslužil zmago, mi pa se niti nismo zares borili zanjo," je priznal Roglič, ki je virtualno rumeno majico prevzel že na drugem klancu dneva, ko je ujel pobeglega Španca Luisa Leona Sancheza (Bahrain Victorious). Do danes vodilni na dirki, Rogličev moštveni kolega, Belgijec Wout Van Aert je bil namreč na zahtevnih klancih nemočen in je do konca etape izgubil osupljivih 14 minut.

Na dirki ga spremljata največja navijača, sin Lev in partnerica Lora. Foto: Guliverimage

"Vseeno mi je, ali zmagam ali izgubim"

"Na to dirko smo prišli predvsem iskati dobre občutke in danes sem se počutil dobro, zato sem lahko v zaključku tudi napadel. Super vesel sem. Sem sem prišel neposredno s priprav, na katerih nisem imel veliko intenzivnih treningov. Ta dirka mi je pomagala, da sem se vrnil. Vsak dan sem boljši," je še povedal slovenski šampion, ki v Dofineji dirka šele drugič v karieri, prvič, leta 2020 pa dirke ni končal, odstopil je po padcu v četrti etapi.

Dofineja kolesarjem služi predvsem kot priprava na julijsko Dirko po Franciji, osrednjo dirko sezone, zato tudi Roglič te dni v Franciji dirka sproščeno. "Potrudil se bom, a to je zame še vedno le trening. Vseeno mi je, ali zmagam ali izgubim. Bi bila pa zmaga dobra za ekipo, zato smo optimisti. S takšno ekipo bomo seveda napadli končno zmago," še pravi tretji kolesar sveta.

V nedeljo kraljevska etapa

Za zmago v skupnem seštevku ima Jumbo-Visma zdaj dva aduta, poleg Rogliča še Danca Jionasa Vingegaarda, drugega v skupnem seštevku (+ 44 sekund) in slovenski as pravi, da ga ne bi prav nič motilo, če gre njegov mlajši kolega na nedeljski zaključni etapi dirke na zmago. "Pomagati moramo en drugemu in se truditi po najboljših močeh. Jutri je kraljevska etapa in na njej se moramo predstaviti v najboljši luči."

74. izvedba Kriterija po Dofineji se bo končala jutri s 139 kilometrov dolgo in zahtevno etapo. Začela se bo v Saint Alban Leysseju, končala pa z brutalnim ciljnim vzponom na Plateau de Solaison (11,3 km s kar 9,2-odstotnim povprečnim naklonom). Vmes bosta še dva vzpona prve in eden tretje kategorije.

Skupni vrstni red po sedmih etapah: 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 25;22:08

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:44

3. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroën) 1:24

4. Tao Geoghegan Hart (VBr/Ineos Grenadiers) 1:30

5. Daniamo Caruso (Ita/Bahrain Victorious) 1:32

6. David Gaudu (Fra/Groupama - FDJ) 1:40

7. Tobias Halland Johannessen (Nor/Uno-X) 2:05

8. Matteo Jorgenson (ZDA/Movistar) 2:06

9. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 2:12

10. Louis Meintjes (JAR/Intermarche Wanty Gobert Materiaux) 2:16

