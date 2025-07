V Loketu blato, Alex Novak najboljši od mladih Slovencev

Kvalifikacijsko vožnjo v svetovnem prvenstvu MX2 na Češkem je sploh prvič dobil Mathis Valin (Kawasaki). Branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna) je bil tretji, vodilni v letošnjem prvenstvu Simon Längenfelder (KTM) pa šesti. Šele drugič letos dirka Jaka Peklaj (Husqvarna), ki ga stalno pestijo poškodbe. V konkurenci 34 voznikov je bil 31.

Dirka v MX2 bo v nedeljo, prva vožnja ob 13.15 in druga ob 17.10. V elitnem razredu MXGP pa bodo dirkali uro pozneje, ob 14.15 in 17.10.

Alex Novak v prvi vožnji finala EMX85 21.

Alex Novak Foto: AMX Racing Team Ob robu dirke svetovnega prvenstva MXGP in MX2 v Loketu tudi letos poteka finalna dirka evropskega prvenstva EMX65 in EMX85. Ma motorjih s prostornino do 65 kubičnih centimetrih dirkajo fantje stari od osem do 12 let, na 85 kubičnih pa od 11 do 14. Na finale 50 najboljših v Evropi v EMX65 se je prebil en slovenski mladenič, Vid Rus (Husqvarna), ki je bil na sobotni prvi vožnji 26.

V EMX85 pa v konkurenci 50 voznikov nastopata Alex Novak (KTM) in Taj Golež (Husqvarna). V obeh razredih so imeli en sam trening, saj je zjutraj dirkanje preprečila megla. V času popoldanske prve vožnje pa je močno deževalo. Golež je zaradi okvare motorja ni dokončal. Alex je v prvem zavoju obtičal za dvema motokrosistoma, ki sta padla in tako vožnjo nadaljeval iz začelja. A se je prebil na 21. mesto.

Druga vožnja v obeh razredih bo v nedeljo dopoldne.