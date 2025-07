Na mladinskem SP mučenje v blatu tudi za štiri Slovence

V Franciji v kraju Romagne poteka letošnje mladinsko svetovno prvenstvo v motokrosu v razredih 65, 85 in 125. Dirkajo v zelo zahtevnih pogojih, saj v presledkih pada dež, proga pa je povsem blatna. Na dirko se je od štirih Slovencev uvrstila Lukas Osek (JMX125).

Za otroke stare okrog 10 let na 65-kubičnih motorjih sta bili obe vožnji dirke svetovnega mladinskega prvenstva mučenje v blatu. Obe so predčasno končali z rdečo zastavo, prvo v zadnjem krogu, drugo že po enem krogu. Rezultati prve so obveljali, drugo bodo pozneje skušali še enkrat izpeljati. Prvo je dobil Američan Kannon Zabojnik, Vid Rus je odstopil tri kroge pred koncem.

Najstniki na 85-kubičnih motorjih so odpeljali obe vožnji. Francoz Rafael Mennillo je bil v obeh drugi, kar je v točkovnem seštevku pomenilo prvo mesto in naslov svetovnega prvaka. Slovenca se v konkurenci skoraj 80 voznikov nista uvrstila na dirko najboljše štirideseterice. Taj Golež je bil druga rezerva, Alex Novak pa tretja.

V kategoriji 125, kjer dirkajo fantje stari do 17 let, je prvo vožnjo dobil Francoz Mano Faure. V drugi je bil nato tretji, kar pa je zadoščalo za skupno prvo mesto in naslov svetovnega prvaka. Slovenski predstavnik Lukas Osek je bil v prvi vožnji s krogom zaostanka 24., v drugi pa z dvema krogoma zaostanka 32.

Mladinsko svetovno prvenstvo je sploh prvič v neposrednem televizijskem prenosu po vseh svetu, saj je organizator Infront Moto Racing, ki ima pod svojem okriljem tudi svetovno prvenstvo MXGP.

Konec meseca v Loketu na Češkem Vida Rusa in Alexa ovaka čaka finalna dirke evropskega prvenstva (EMX65 oziroma EMX85).