Lani oktobra smo na najljubši progi Tima Gajserja v Matterley Basinu v Angliji spremljali za Slovenijo zgodovinski pokal narodov v motokrosu, saj so Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj osvojili sedmo mesto . Letos je to prizorišče gostilo 12. dirko svetovnega prvenstva MXGP. Gajser še okreva po operaciji rame in ni nastopil, Pancar pa je bil bil 11. (enajsti je bil tudi v obeh vožnjah). Zmagal je vodilni v skupnem seštevku sezone Romain Febvre.

V prvi vožnji Coldenhoff Fanticu pridirkal prvo zmago

S štartne rampe se je v prvi vožnji velike nagrade Velike Britanije izstrelil Belgijec Lucas Coenen (KTM), takoj je imel nekaj motorjev prednosti pred tekmeci. Nizozemec Jeffrey Herlings na drugem tovarniškem motorju znamke KTM je bil za prvim zavojem četrti, upokojeni italijanski veteran Antonio Cairoli (Ducati) na svoji drugi dirki letos peti, vodilni v skupnem seštevku sezone, Francoz Romain Febvre (Kawasaki), pa šesti. Pancar je prvi krog končal na 13. mestu.

Glenn Coldenhoff je dobil s Fanticom prvo vožnjo. Foto: Guliverimage V nadaljevanju sta najbolje dirkala Nizozemec Glenn Coldenhoff (Fantic) in Herlings, ki sta prišla mimo Coenena na prvi dve mesti. Ko se je štiri kroge pred ciljem zdelo, da bo voznik na motorju KTM napadel rojaka za zmago, se mu je v enem od zavojev zgodil manjši zdrs, ki pa ga je stal desetih sekund in dveh mest.

Prvo vožnjo je tako dobil Coldenhoff, kar je njegova prva zmaga na posamični vožnji po dveh letih in sploh prva za znamko Fantic. Drugi je bil s sekundo zaostanka Coenen, tretji že z 12 sekundami zaostanka Febvre, Herlings pa je na četrtem mestu zaostal 15 sekund. Cairoli, ki sicer testira Ducatijev motor, ne trenira pa toliko kot drugi, je bil zelo dober sedmi. Edini Slovenec na dirki je zaostal minuto in bil 11.

Pancar hiter, a so mu nagajale roke in štart

Jan Pancar je bil v obeh vožnjah 11. Foto: Daniel Novakovič/STA Pancar, ki je imel v uvodnih krogih prve vožnje težave z rokami (tako imenovani "arm pump"), je v drugi še slabše štartal in bil sredi prvega kroga šele 18. Povedel je Febvre, pred Špancem Rubenom Fernandezom (Honda), Coenenom, Herlingsom in petim Coldenhoffom. Kljub široki progi v nadaljevanju pri vrhu nismo videli nobenega prehitevanja, prvih pet je bilo v razmaku desetih sekund. Je pa prehiteval Pancar, ki se je prebil vse do 11. mesta in bil manj kot minuto za najhitrejšim. Spredaj smo dramatičen dvoboj dobili šele v zadnjih treh krogih, ko je začel Coldenhoff napadati Herlingsa za četrto mesto, a mu ga vendarle ni uspelo prehiteti.

V točkovnem seštevku obeh voženj je s 45 zmagal Romain Febvre, kar je njegova četrta zmaga v sezoni. Drugi je bil Lucas Coenen (42 točk), kar pomeni, da ju zdaj v prvenstvu loči 32 točk. Tretje mesto je osvojil Glenn Coldenhoff, Ruben Fernandez pa je bil četrti pred Jeffreyjem Herlingsom. Pancar je z 20 točkami zabeležil 11. mesto in se v skupnem seštevku povzpel na 13. Gajser, ki je izpustil šesto veliko nagrado, je zdrsnil na deveto mesto.

MXGP Velike Britanije, Matterley Basin:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 45 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 42

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 41

4. Ruben Fernandez (Honda) 38

5. Jeffrey Herlings (KTM) 36

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 30

7. Antonio Cairoli (Ducati) 27

8. Alberto Forato (honda) 23

…

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 20



MXGP, skupni seštevek (12/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 584 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 552

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 411

4. Ruben Fernandez (Honda) 383

5. Maxime Renaux (Yamaha) 347

6. Jeffrey Herlings (KTM) 325

7. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 319

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 312

9. Tim Gajser (Honda) 305

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 182

Längenfelder do tretje zmage v sezoni

Simon Längenfelder Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu Slovenca ni bilo na štartu, čeprav je bil Jaka Peklaj (Husqvarna) za nastop sprva prijavljen (težave z motorjem). Prvo vožnjo je dobil vodilni v prvenstvu, Nemec Simon Längenfelder (KTM). S petimi sekundami zaostanka sta mu sledila Sacha Coenen in Oriol Oliver (oba KTM).

Längenfelder je dobil tudi drugo vožnjo, šest sekund pred Belgijcem Liamom Evertsom (Husqvarna), tretji pa je bil Francoz Thibault Benistant (Yamaha). Tako je Nemec z maksimalnimi 50 točkami osvojil britansko veliko nagrado. Everts je drugi, Coenen pa tretji (oba 37 točk). Branilec naslova Kay de Wolf (Husqvarna), ki vozi lažje poškodovan, je bil šele 10.

Motokrosisti imajo zdaj prvič v sezoni dva konca tedna brez dirke svetovnega prvenstva. To se bo nadaljevalo 12. in 13. julija na Finskem, kjer bo dirka sploh prvič na Kymi Ringu v Kausali, kjer so zgradili tudi motociklistično progo, a dirke prvenstva motoGP še ni gostila.