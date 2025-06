Vajeni smo, da tuji mediji pišejo o Timu Gajserju, saj ima 52 zmag na svetovnem prvenstvu in pet naslovov svetovnega prvaka. Zaradi poškodbe rame in operacije je zdaj izpustil četrto dirko zapored in jih bo še nekaj, bitka za prvaka, ki jo je po uvodnih šestih dirkah prepričljivo dobival, pa je zanj izgubljena. A se v svetu motokrosa vseeno govori o Slovencu. Jan Pancar v svoji drugi sezoni v močnejšem razredu MXGP navdušuje, ker se s konkurenco tako uspešno kosa s svojo družinsko ekipo. Vsaj 20 voznikov ima za sabo tovarniško ekipo ali pa vsaj zelo številčno zasebno ekipo. Ekipo TEM JP253 KTM pa na večini dirk sestavljata samo Jan in njegov oče Igor Pancar, na dirkah bližje domu pa na pomoč priskočita še Janovi mama in dekle.

Na portalu Gatedrop so izpostavili zgodbo Jana Pancarja in njegove ekipe:

"Saj je osmo mesto kar dobro, a ..."

Njegova najboljša uvrstitev v MXGP je peto mesto z lanske dirke na Kitajskem. Foto: Daniel Novakovič/STA Pa je bil 24-letnih na zadnjih dveh kvalifikacijskih vožnjah na šestem in četrtem mestu (v Franciji in Nemčiji). Je pa zmanjkala pika na i na sami dirki, ko je bil 12. in osmi. Imel je hitrost za prvo peterico, a ga smola noče zapustiti. To nedeljo je denimo v prvem krogu v boju za drugo mesto pred njim padel Ruben Fernandez (Honda). Jan se mu je moral umakniti s steze, da ni padel še sam in tako je bil boj za visoko uvrstitev zanj izgubljen. "Saj je osmo mesto kar dobro, a če pogledate svojo hitrost, bi bil lahko boljši. Četrti sem bil na treningu in četrti na kvalifikacijah. Zmanjkalo mi je nekaj sreče. Dobro sem štartal, nakar je pred mano padel Fernandez," je v intervjuju za priznani motokrosistični portal Gatedrop izpostavil Pancar. "V drugi vožnji nisem imel najboljšega štarta. Ker sva z očetom sama, nisva mogla dobro očistiti motorja za drugo vožnjo. Kolo je bilo še polno blata in se mi je na štartu zavrtelo v prazno."

"Mislil sem si, o moj bog, četrti sem"

Jeffrey Herlings ima v svetovnem prvenstvu 108. zmag. Foto: Guliverimage Zdi se skoraj neverjetno, da lahko zasebnik konkurira z vozniki tovarniških ekip, Lucas Coenen, Jeffrey Herlings (oba KTM) in Romain Febvre (Kawasaki) so bili v Teutschnethal zelo hitri, a jim je na kvalifikacijah dobro sledil. "Zdelo se mi je kar normalno. Samo v zadnjih treh krogih sem začel preveč razmišljati in sem naredil nekaj napak. Mislil sem si, o moj bog, četrti sem. Ampak vse to je del učenja. Imam hitrost. Z dobrimi štarti pa tudi vozim bolj sproščeno." Novinar portala Gatedrop mu je dejal, da se zdi neverjetno in navdušujoče, da dosegata take rezultate, pa sta z očetom sama. "K sreči je ta šport tak, da je veliko odvisno od voznika. Tudi če si zasebnik, si lahko konkurenčen. Seveda bi lahko določene stvari bile boljše, a se počutim dobro in tudi sam mislim, da opravljava dobro delo." Dolenjec je izpostavil še eno stvar: "Prvi trije, Jeffrey, Lucas in Romain so res na drugi ravni, ampak nato od četrtega do 15. mesta pa smo tesno skupaj. Tako si lahko peti ali 15. Ni lahko, so pa dobre dirke."

So pa tudi na Gatedrop poudarili, da je njuna zgodba še toliko bolj vredna spoštovanja, ker ima Igor Pancar ob motokrosu še redno službo. "Ja, to je res noro. Hodi v službo. Že jutri mora v službo. Mislim, da imamo zdaj 18 ur, da pridemo domov. Vozila bova brez prestanka. Tudi jaz bom vstal ob treh zjutraj, da bom vozil. To seveda ni najbolje za regeneracijo po dirki, a kar je treba, je pač treba," je razložil Jan Pancar. Potem ko je lani doštudiral, se zdaj z motokrosom ukvarja profesionalno. Z očetom sama iščeta tudi finančno podporo.

Finančno jima znese, fizično in psihološko je pa kar težko

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Lansko debitantsko sezono v MXGP je z 287 točkami končal na 13. mestu (letos jih ima že 168 in je po polovici sezone 12.). Predlani je bil s 348 točkami 11. na prvenstvu MX2. Po vsaki od teh sezon je imel nekaj pogovorov in ponudb za prestop v tuje ekipe, zasebne in manjše tovarniške, a ni bila nobena tako dobra, da bi jo z očetom izbrala. Rezultati pričajo, da sta ravnala prav, pa čeprav jima ni lahko. Svoji ekipi je trenutno stoodstotno predan. Vprašali so ga, ali bi bil pripravljen vskočiti v katero od tovarniških ekip, ki imajo težave s poškodovanimi vozniki. "Lahko bi vskočil le v KTM, za druge znamke pa ne. Tudi zdaj imam dober motor. Če ne bi bil, ne bi bil tako hiter. Nekaj fantov je res poškodovanih, upam, da se čim prej vrnejo."

"Pomaga nama veliko dobrih pokroviteljev, tako da greva lahko na vse dirke. So pa dirke zunaj Evrope zelo drage. V zvezi z denarjem bi vseeno rekel, da je znosno. Ampak fizično in psihološko je pa kar težko. Vsak konec tedna se voziva na tekme, pa vmes na treninge, doma pripravljava motor. Za vse sva sama. Dela je veliko." In zato Jan priznava: "Imava cilj. Upam, da se letos še izboljšam in dobim mesto v tovarniški ekipi, saj bo to za naju veliko lažje." A letos med sezono ni dobil še nobene ponudbe za naslednje leto.