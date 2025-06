Medtem ko Tim Gajser dobro okreva po operaciji rame , Jeffrey Herlings pa je po nizu poškodb prišel do svoje 108. zmage na svetovnem prvenstvu, pa jo je na nedeljski VN Nemčije znova skupilo nekaj voznikov, tudi Gajserjev ekipni kolega Ruben Fernandez. Najtežje se je poškodoval Pauls Jonass, ki ima zlomljeno ključnico in lopatico.

Poškodbe so krut del motokrosa. Dokaz več, da gre za eno najzahtevnejših športnih panog. Na nedeljski VN Nemčije je nov udarec doživela Hondina tovarniška ekipa, ki je že od velikonočne dirke v Švici brez Tima Gajserja. V Teutschenthalu sta se poškodovala Ferruccio Zanchi, ki dirka v MX2 in Ruben Fernadez. Oba sta po padcu odstopila in v drugi vožnji nista nastopila. Kaj točno imata poškodovano, za zdaj iz ekipe niso sporočili. Zapisali so le, da bosta težko okrevala to naslednje dirke, ki bo že prihajajoči konec tedna v Latviji. "Moram še na dodatne preiskave, da bi izločili morebitne resne poškodbe. Če bo vse v redu, se vidimo na naslednji dirki," je v ponedeljek opoldne prek družabnih omrežij sporočil Fernandez.

Španec je padel sredi prvega kroga, ko se je z Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Janom Pancarjem (TEM JP253 KTM) boril za drugo mesto. Slovenski motokrosist se je moral umakniti izven steze, da ni padel še sam in tako izgubil nekaj mest. Na koncu je bil osmi.

Ob padcu Rubena Fernandeza je nekaj mes tizgubil Jan Pancar:

Poglejte še s kamere na čeladi, kako je padel Ruben Fernandez:

Precej hudo jo je v Nemčiji skupil Pauls Jonass (Kawasaki). Latvijcu v karieri poškodbe res ne prizanašajo. "VN Nemčije se je kočala v bolnišnici. Grdo sem padel tri kroge pred koncem prve vožnje, ko sem bil sedmi. Zlomil sem si ključnico in lopatico. Čakam na dodatne preglede in zdravniško mnenje. Še ena ovira na poti, a se ne bom udal," je sporočil.

Herlings po nizu poškodb spet na najvišji stopnički

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Na deseti dirki sezone je prvič letos zmagal Herlings, ki je izpustil uvodne tri dirke, potem ko si je oktobra strgal kolenske vezi. S 108. zmagami je rekorder v svetovnem prvenstvu, ima pa samo dve lovoriki v razredu MXGP, ker ga pogosto pestijo poškodbe. Po zmagi je razkril, da je zadnje dirke spet vozil poškodovan. "Na Portugalskem sem imel občutek, da se lahko borim za stopničke, a se je vame zaletel Romain Febvre. Zlomil sem si rebro in tako dve dirki vozil v bolečinah. Prejšnji konec tedna bi tudi lahko bil na stopničkah, a sem znova padel. Imel sem veliko vzponov in padcev, a nisem nikoli obupal."