Prvi slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser po poškodbi rame pred mesecem dni in operaciji že na treh dirkah ne nastopa več, tako da ga tekmeci v SP počasi prehitevajo. Pred dirko v Nemčiji je sicer še na tretjem mestu seštevka, a bo to mesto izgubil že ta konec tedna.

Vse bolje pa gre v elitnem razredu tudi drugemu slovenskemu predstavniku. Pancar je že prejšnji teden v francoskem Erneeju že v kvalifikacijah prišel med deseterico, prvo vožnjo končal na osmem, drugo pa po napaki na 14. mestu. Tudi na naslednji postaji sezone v Nemčiji se je izkazal. Tokrat je zaostal le za najboljšo trojico Coenen, Jeffrey Herlings in Romain Febvre, Francoz je sicer že nekaj časa trdno prvi v seštevku sezone.

Pancar je s četrtim mestom dosegel najboljši kvalifikacijski izid, odkar nastopa v MXGP. Še za dve mesti je namreč popravil dosežek iz Erneeja prejšnji teden, obenem pa današnja uvrstitev pomeni že peto letošnjo med deseterico, ki v SP že v kvalifikacijah dobi točke. Pancar je danes v kvalifikacijah premagal tudi Rubena Fernandeza, moštvenega sotekmovalca Gajserja v tovarniški ekipi Honde, ki je bil peti.

Z novimi sedmimi točkami je Pancar zdaj pri 145 in je na 14. mestu v seštevku. Febvre jih ima po novem 449, Coenen 404, Gajser je pri 305, tik za njim pa Nizozemec Glenn Coldenhoff (danes je kot 12. sicer ostal brez točk) s 302 in Fernandez z 298.

V Nemčiji nastopa tudi mladi slovenski dirkač Jaka Peklaj. Po poškodbi se vrača na sceno, danes je prvič nastopil v kvalifikacijah razreda MX2 in iztržil 34. mesto. Najboljši so bili Italijan Valerio Lata, Belgijec Sacha Coenen in Italijan Andrea Adamo.

Prva vožnja dirke za VN Nemčije v Teutschenthalu v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. V razredu MX2 bosta vožnji ob 13.15 in 16.10.