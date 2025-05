Tim Gajser s slabimi novicami iz bolniške postelje, konec sanj o naslovu #video

Slovenski motokrosist Tim Gajser (Honda), ki je bil do padca in izpaha rame na VN Švice prepričljivo vodilni v svetovnem prvenstvu MXGP, je moral pod nož. Kot je objavil na družbenem omrežju Instagram, so v ekipi storili vse, da bi se izognili operaciji, saj bo poseg še podaljšal dolžino rehabilitacije, a so na koncu ugotovili, da je operacija edina možnost, da se rama povsem zaceli.