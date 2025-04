Slovenski as motokrosa Tim Gajser je po ponedeljkovem padcu v Švici na družbenem omrežju zapisal, da ga v domovini čakajo dodatni pregledi in začetek okrevanja, ob tem pa izrazil upanje, da do podobnih padcev zaradi nespametnih nevarnosti ob stezi ne bi bilo več.

"Zahteven dan v pisarni 😡, ki se ni izšel po načrtih. Iz majhne napake je nastala katastrofa," je po ponedeljkovem padcu, ko je v finalni vožnji VN Švice zapeljal na nasut rob steze – zadel je v trd rob, tako da ga je "streslo" z motorja – zapisal Tim Gajser. Osemindvajsetletnik je ob tem opozoril, da je trajalo precej časa, da je prišel do zdravniške pomoči, in izrazil upanje, da do podobnih padcev zaradi nevarnosti ob progi ne bi več prihajalo.

"Zelo sem razočaran nad tem, kar se je zgodilo, in ne morem se znebiti občutka, da bi se temu lahko izognili. Potem ko so me prvotno oskrbeli ob progi, sem bil prisiljen čakati 30 minut v hudih bolečinah in nevedoč, za kakšno poškodbo gre. Ko sem naposled le prišel do zdravstvene oskrbe, so opravili rentgenski pregled, moja rama pa je bila izpahnjena. Upam, da je ta incident zadnji te vrste, saj je naš šport dovolj nevaren tudi brez dodatnih nevarnosti tako blizu steze."

Ob tem je dodal, da se vrača domov na dodatne preglede in začetek okrevanja na preostanek sezone, ter se zahvalil navijačem za vsa sporočila.

Uradnih informacij o tem, kaj so pokazali dodatni zdravniški pregledi, še ni.