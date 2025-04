Tim Gajser dirko končal z grdim padcem

Slovenski motokrosist Tim Gajser je nastop na šesti dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Švici končal s padcem v drugi vožnji, po katerem je odstopil. Gajser je kljub temu dirko končal kot deveti in obdržal skupno vodstvo, zdaj ima še 27 točk naskoka pred tekmeci v SP. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, drugi Slovenec Jan Pancar je bil deseti.

Gajser je v prvi vožnji Frauenfelda končal na drugem mestu za Belgijcem Lucasom Coenenom.

Takšen je bil vrstni red tudi v uvodnih krogih druge vožnje, v tretjem krogu pa je vodilni v SP zapeljal na nasut rob steze, padel prek krmila motocikla in trdo pristal na tleh. Sprva je še skušal nadaljevati in pobrati motor, a je moral odnehati, njegov motocikel so nato s steze odpeljali varnostniki.

Drugo vožnjo sta sicer zaznamovala še dva padca med najboljšimi, podobno usodo kot Gajser sta nekaj krogov za njim doživela še domačin Valentin Guillod in Francoz Maxime Renaux, ki sta tudi morala predčasno odnehati.

V ospredju takšnih težav ni imel Coenen, ki je zmagal tudi v drugi vožnji. Drugi je bil Febvre, tretji pa domačin Jeremy Seewer. Tudi v seštevku dirke je Belgijec slavil pred Febvrom in Seewerjem.

Gajser je z 22 točkami iz prve vožnje dirko končal na skupno devetem mestu, le mesto za njim pa z 20 točkami drugi slovenski predstavnik Pancar. Ta je bil v prvi vožnji 12., v drugi pa deseti.

Gajser je ostal v vodstvu v SP, pred današnjo drugo vožnjo je imel že 49 točk naskoka pred Francozom Romainom Febvrom; zdaj ta znaša še 27 točk (305-278). Pancar je napredoval na 12. z 91 točkami.

Naslednji konec tedna v SP ni dirk, naslednja postaja sezone na najvišji ravni bo dirka v portugalski Aguedi 4. maja.

