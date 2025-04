Pancar ima še dve šibki točki, nato pa: "Se bom boril okoli petega mesta"

Jan Pancar je s sedmim mestom na nedeljski VN Trentina dosegel eno svojih najboljših uvrstitev v svetovnem prvestvu v motokrosu. "Letos je dosti manj poškodovanih in je večja konkurenca, zato je ta rezultat še toliko boljši." Pozna še dve svoji šibki točki, ki ju želi popraviti že na naslednjih dirkah: uvodni krogi in dirkanje v blatu. "Malo moram še dodati in se bom lahko boril okoli petega." Naslednja dirka bo že na veliko noč.

Kar nekoliko v senci velikega slavja Tima Gajserja (Honda) na nedeljski veliki nagradi Trentina pred več tisoč slovenskimi navijači v Pietramurati je ostal drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki je osvojil sedmo mesto. To je njegova tretja najboljša uvrstitev na dirkah svetovnega prvenstva, potem ko je bil lani peti na Kitajskem in predlani šesti v Nemčiji (MX2). A je tokratno sedmo mesto vredno še nekaj več, saj je bila konkurenca precej številčnejša kot lani v Šanghaju. "Letos je dosti manj poškodovanih in je res večja konkurenca, zato je ta rezultat še toliko boljši. Skoraj vsi najboljši so tukaj, manjka samo Guadagnini, tudi Herlings še ni stoodstoten, a štartna rampa je bila polna. Štart je zato zelo pomemben. Če ob polni rampi slabo štartaš, si lahko 30.," je po peti letošnji dirki v pogovoru za Sportal poudaril 24-letni Pancar.

Najglasneje, ko je prehitel Herlingsa

Pancar je v obeh vožnjah prehitel tudi Jeffreyja Herlingsa, ki sicer po težki poškodbi še ni stoodstoten. Foto: Guliverimage Za deveto mesto v prvi vožnji in osmo v drugi je moral prehiteti tudi zmagovalca rekordnih 107 dirk Jeffreyja Herlingsa (KTM), ki je odpeljal drugo dirko po poškodbi kolenskih vezi. "Bilo je videti, da nima veliko kondicije, a ko sem ga želel prehiteti, se je kar potrudil, da ga ne bi. Kar težko ga je bilo prehiteti. A mi je uspelo v obeh vožnjah." V prvi je prišel tudi mimo devetkratnega prvaka Antonia Cairolija (Ducati). Pancar, ki v svetovnem prvenstvu nastopa z družinsko ekipo, se torej zdaj kosa tudi z največjimi. "Ja, super konec tedna." Tudi on je občutil podporo slovenskih navijačev. Ne le za Gajserja, tudi zanj glasno navijajo. "Vrhunsko! Res je bilo veliko Slovencev. Vsakokrat, ko sem peljal mimo slovenskega zavoja, je bilo zelo zelo glasno. Še najbolj takrat, ko sem prehitel Herlingsa."

"Sem kot dizel motor"

Jan Pancar pred štartom v Pietramurati Foto: Matej Podgoršek V Arcu oziroma Pietramurati sta mu uspala tudi dobra štarta. Na zadnjih dirkah pa je večkrat omenil, da v primerjavi z najboljšimi izgublja v uvodnih krogih. "Na začetku so vsi zelo agresivni, meni je to malo težje. A se mi zdi, da sem bil v drugi vožnji takoj agresiven in sem takoj začel prehitevanja. Mislim, da sem bil okoli 13. mesta, a sem jih kar nekaj prehitel. Trudim se tudi pri tem. Lahko bi rekel, da sem kot dizel motor, da potrebujem nekaj več časa, da se ogrejem."

Po četrtini sezone ima Pancar 71 točk in zaseda 15. mesto v skupnem seštevku. Je 28 točk za želenim desetim mestom. Na prvih štirih dirkah je bil 14., 19., 13. in 14. "Začetek ni bil najboljši. Na prvi tekmi sem imel veliko smole z zastrupitvijo. Izgubil sem kar veliko moči in se je to poznalo tudi na naslednjih tekmah. Veliko je bilo tudi dežja. Na žalost v takih pogojih še nisem najboljši. Zelo blatne tekme so moja šibka točka. Na motorju sem se sicer počutil super, a sem šele tukaj prvič vse sestavil. Upam, da bom zdaj gradil na tem." Sedmo mesto mu je zdaj okrepilo samozavest. "Vidiš, da se boriš z najboljšimi. Tim in Febvre sta bila sicer zelo naprej, a tistim okoli petega mesta sem precej blizu. Malo moram še dodati in se bom lahko boril okoli petega."

MXGP, skupni seštevek (5/20):



1. Tim Gajser (Honda) 274 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 235

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 196

4. Lucas Coenen (KTM) 176

5. Maxime Renaux (Yamaha) 164

6. Ruben Fernandez (Honda) 148

7. Kevin Horgmo (Honda) 137

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 122

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 71

Zase in za pokrovitelje bi rad osvojil italijansko prvenstvo

Veliko pričakuje tudi od naslednje dirke v Švici. Foto: Daniel Novakovič/STA Prvenstvo MXGP se prihajajoči konec tedna nadaljuje z VN Švice. Kvalifikacije bodo v soboto, dirka pa na velikonočni ponedeljek. V maju bodo sledile preizkušnje v Aguedi (Portugalska), Lugu (Španija), Erneeju (Francija) in 1. junija v nemškem Teutschenthalu. Še posebej ta bi moral Janu zelo ustrezati. "Tudi v Švici je dokaj podoben teren kot pri nas. V Nemčiji mi je res vedno dobro šlo. Upam, da bo vreme boljše kot do zdaj. Tu smo imeli srečo, da je deževalo samo dopoldne."

Trenutno imajo vozniki v MXGP tri dirke zapored v treh koncih tedna, podobno bo maja. A za Pancarja to ni prav nobena ovira, saj rad veliko dirka. Ko ni dirk svetovnega prvenstva, vozi še italijansko. "Po Švici imam italijansko državno prvenstvo. Mislim, da imam do junija vsak konec tedna tekmo. Treba si je vzeti vmes kakšen prost dan, da si spočiješ fizično in psihično." Za dirke italijanskega prvenstva, na prvi je zmagal, pravi, da so predvsem dober trening. "Je trening, a je tudi cilj, da sem prvi. Tako zame kot za pokrovitelje je to pomembno. Italijansko prvenstvo je zelo močno in je vsem v interesu, da zmagam. In bom to tudi poskusil."