Tim Gajser je kvalifikacijsko vožnjo na VN Trentina končal na drugem mestu, pet sekund za Romainom Febvrom. Slovenski as je tako izgubil eno točko prednosti v skupnem seštevku sezone, pred peto dirko prvenstva MXGP ima 33 točk naskoka pred Francozom. Jan Pancar je osvojil deveto mesto in bil najboljši od voznikov na znamki KTM.

Prizorišče pete velike nagrade v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu je Pietramurata v italijanskem Trentinu. Že v soboto se je ob progi Ciclamino zbralo nekaj 100 slovenskih navijačev, v nedeljo jih pričakujemo več kot tisoč. V preteklih letih so Slovenci vselej pripravili izvrstno vzdušje in Timu Gajserju (Honda) pomagali do vrhunskih rezultatov. Tukaj ima pet zmag in 12 uvrstitev na stopničke. Je prvi favorit nedeljske dirke, saj je z dvema zmagama in dvema tretjima mestoma vodilni v letošnjem prvenstvu MXGP.

Jan Pancar je osvojil dve kvalifikacijski točki. Foto: Matej Podgoršek Na sobotni kvalifikacijsko vožnji Gajserju štart ni najbolje uspel, po prvem krogu je bil četrti. Ko se je prebil na drugo mesto, je imel Romain Febvre (Kawasaki) že nekaj sekund prednosti in Tim ga ni mogel ujeti. Imela sta podoben tempo. In bila sta razred zase. Na koncu ju jo ločilo pet sekund. Tretji Jeremy Seewer (Ducati) je imel že30 sekund zaostanka. Dober štart in dobra vožnja sta uspela Janu Pancarju (TEM JP253 KTM), ki je s 43 sekundami zaostanka končal na devetem mestu in tko dobil dve točki.

Pancar je bil najboljši voznik na znamki KTM. Lucas Coenen (KTM) je bil edini, ki je padel v 180-stopinjskem in zelo ozkem prvem zavoju in se je nato prebijal iz zadnjega mesta. Prišel je na 11. mesto. Povratnik po težki poškodbi kolena Jeffrey Herlings (KTM), sicer zmagovalec rekordnih 107 zmag, se je pred prvim zavojem skorajda ustavil, kot bi se bal trčenja. Vozil je previdno, daleč od najboljših in končal na 24. mestu. Devetkratni prvak Antonio Cairoli (Ducati), ki se je vrnil iz upokojitve za to dirko in zamenjal poškodovanega Mattio Guadagninija, je po solidnem štartu, ko je vozil v prvi petnajsterici, odstopil zaradi težav z motorjem.

MXGP Trentina, kvalifikacijska vožnja:



1. Romain Febvre (Kawasaki)

2. Tim Gajser (Honda)

3. Jeremy Seewer (Ducati)

4. Maxime Renaux (Yamaha)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

7. Glenn Coldenhoff (Fantic)

8. Ben Waton (Beta)

9. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Lotte van Drunen ni bila konkurenčna fantom v MX2. Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Liam Everts (KTM), potem ko je prehitel najboljšega na štartu Thibaulta Benistanta (Yamaha). Na koncu sta ju ločili dve sekundi. Aktualni prvak in vodilni v letošnjem prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna) je bil s 40 sekundami zaostanka peti. Drugič v konkurenci moških dirka svetovna prvakinja (WMX), 17-letna Lotte van Drunen (Yamaha), a v fizično tako zahtevnem športu ni bila dovolj konkurenčna. Na treningu je krog odpeljala 11 sekund počasneje od najboljših, kvalifikacijsko vožnjo pa je končala s krogom zaostanka na predzadnjem, 31. mestu.

V nedeljo lahko razplet dirke začini še vreme. Če je bilo v soboto sončno in suho, pa v nedeljo ne gre pričakovati prašne dirke, saj naj bi ves dan rahlo deževalo. Močnejših padavin in blatne proge vendarle ne gre pričakovati. V MX2 bodo vozili ob 13.15 in 16.10, v elitnem razredu MXGP pa bosta štarta obeh voženj ob 14.15 in 17.10. Če prihajate na dirko, bodite zelo zgodnji, saj je v PIetramurati kot vedno zelo težko najti parkirno mesto.