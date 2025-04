Več tisoč Slovencev bo konec tedna na VN Trentina v svetovnem prvenstvu MXGP navijalo za Tima Gajserja in Jana Pancarja, v šibkejšem razredu MX2 pa velja pozornost usmeriti na motor s številko 401. Na njem bo 17-letna svetovna prvakinja Lotte van Drunen, ki bo drugič dirkala z moškimi, sploh prvič na trdi podlagi, na kateri skoraj nikoli ne trenira.

Stara vsega 17 let je postala svetovna prvakinja. Foto: Guliverimage Peta dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu bo prihajajoči konec tedna zanimiva iz več razlogov. Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda) bo imel močno podporo slovenskih navijačev, saj se VN Trentina dogaja v neposredni bližini Gardskega jezera (pri Arcu oziroma vasici Pietramurata). Dirkal bo tudi upokojeni ljubljenec italijanskega občinstva Antonio Cairoli, ki bo na tovarniškem Ducatiju zamenjal poškodovanega Mattio Guadagninija. V šibkejšem razredu MX2 pa bo na štartni rampi med fanti najboljša motokrosistka Lotte van Drunen. Komaj 17-letna Nizozemka je lani postala najmlajša svetovna prvakinja.

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage To bo njen drugi nastop na dirki svetovnega prvenstva MX2 v moški konkurenci, potem ko je lani na VN Belgije debitirala in osvojila točko za 20. mesto v eni od voženj. Branjenje lovorike je začela uspešno, na Sardiniji je dobila obe vožnji v prvenstvu WMX. A zdaj se bo sploh prvič s fanti pomerila na trdi podlagi. "Pred sezono na trdi podlagi nisem trenirala. Najboljši trening je tako ali tako dirka na progi za svetovno prvenstvo. Rada dirkam, rada imam MX2 in všeč mi je proga v Arcu."

Želi premikati meje v motokrosu, a na dirko odhaja brez večjih pričakovanj. "Rada bi dobro odpeljala kvalifikacijsko vožnjo, saj je ta tako dolga kot ženske dirke. Nedeljski vožnji pa bi rada izkoristila kot fizični trening za vožnjo po bolj razriti progi, saj imam s tem na trši podlagi več težav." Letos bo v MX2 odpeljala vsaj še dirko v Belgiji, pa morda še kakšno, še sporoča.