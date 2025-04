Preobrat: novinec trikrat padel in Gajser je znova na stopničkah

Na eni najtežjih prog v koledarju svetovnega prvenstva v motokros, na VN Sardinije v Rioli, je imel prvič letos vodilni v skupnem seštevku razreda MXGP Tim Gajser nekaj več težav. Po slabšem štartu v prvi vožnji ni našel ritma in jo je končal na petem mestu. Razred zase je bil novinec Lucas Coenen. V drugi vožnji pa preobrat: Coenen je kar trikrat padel in odstopil. Vožnjo in tudi veliko nagrado je dobil Romain Febvre, Gajser je bil drugi, v seštevku obeh voženj pa je 38 točk slovenskemu asu zadoščalo za tretje mesto.

Četrta postaja svetovnega prvenstva v motokrosu je Riola Sardo ob zahodni obali Sardinije. Na prvi mivkasti dirki prvenstva lahko Tim Gajser (Honda) dokaže, da obvlada vse terene. Že v prvi četrtini sezone, pa čeprav to ni bil njegov načrt, je v vrhunski formi. Po tretjem mestu v Argentini je zmagal v Španiji in Franciji ter dobil tudi sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Blizu mu je bil le novinec Lucas Coenen (KTM). Prednost v skupnem seštevku prvenstva MXGP pa je povečal tudi zato, ker sta Romain Febvre (Kawasaki) in Maxime Renaux (Yamaha) ostala brez prve deseterice, brez točke. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je bil 14., povratnik po težki poškodbi kolena Jeffrey Herlings (KTM) pa šele 22.

Gajser se prvič letos muči, prvo vožnjo dobil novinec

Tim Gajser je bil v prvi vožnji peti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Razočaranje sezone je Ducati, a smo rdeči motor videli vsaj na samem začetku prve vožnje. Jeremy Seewer je dobil štart, a že v drugem krogu naredil napako in izgubil precej mest. Slabše je z rampe potegnil Gajser, bil je na začelju deseterice. Na mivkasti in precej zaprti progi je bilo nato težko prehitevati. Po desetih minutah je bil Tim šesti, a že 17 sekund za vodilnim Coenenom. Pancar je vozil na 12. mestu. Petkratni prvak se je sicer prebil do četrtega mesta, a devet minut pred koncem naredil manjšo napako. Ujel in prehitel ga je Febvre. Tudi Jan ni imel najboljšega tempa, zdrsnil je na 16. mesto. Medtem je Coenen vozil sproščeno in bil 13 sekund pred drugim Glennom Coldenhoffom (Fantic).

Coenen je ob koncu vožnje naredil manjšo napako in ciljno črto prečkal samo štiri sekunde pred Coldenhoffom, tretji je bil Andrea Bonacorsi (Fantic). Febvre in Gajser sta na četrtem in petem mestu zaostala za dobrih deset sekund. Seewer je bil na koncu samo 15., tik pred Pancarjem. Herlings še ni pravi, na 20. mestu je zaostal za skoraj cel krog. Velike težave ima na Sardiniji tudi zmagovalec VN Argentine Maxime Renux (Yamaha), ki je bil 17.

Coenen trikrat padel, Gajser v drugi vožnji drugi

Tim Gajser je še četrtič letos prišel na stopničke. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V drugi vožnji se je Gajser postavil povsem na notranjo stran, ob bok Coenenu. A so slovenskega asa zaprli in je iz prvega zavoja zapeljal na sedmem mestu. Je pa Coenen padel in nadaljeval povsem iz začelja. Znova je štart dobil Seewer, a ga je že v prvem krogu prehitel Herlings. Pancar je bil po prvem krogu 25. Po osmih minutah dirkanja je začelo povratnika po poškodbi zmanjkovati in en za drugim so ga prehiteli Isak Gifting (Yamaha), Febvre in Gajser. Medtem je bil z dobrim ritmom Coenen že deseti, a 20 sekund za prvo trojico.

A mladi Belgijec je želel preveč, sredi vožnje je dvakrat zapored padel in odstopil. Medtem sta Febvre in Gajser prehitela Giftinga in se mu odpeljala. Ločila ju le sekunda. Na tretje mesto se je prebil Coldenhoff in se vmešal v boj za zmagovalni balkon. Je pa bil 20 sekund za prvima dvema. Tim prave priložnosti za napad ni dobil in vrstni red se do konca ni več spremenil. Sta bila pa v cilju skoraj 40 sekund pred Coldenhoffom. Herlings se je dobro držal in končal na sedmem mestu. Pancar, ki na mivki še ni tako domač, je osvojil dve točki za 19. mesto.

Zmaga Febvru, Gajser tretji

Romain Febvre je zmagal prvič letos. Foto: Guliverimage V točkovnem seštevku obeh voženj je s 43 točkami grand prix osvojil Febvre, kar je Francozova prva zmaga letos in 22. v svetovnem prvenstvu. S točko manj je bil drugi Coldenhoff, Gajser pa je z 38 točkami osvojil tretje mesto, kar pomeni, da letos slabši kot tretji še ni bil. In tako zanesljivo ostaja lastnik rdeče tablice. Coenen je s 25 točkami iz prve vožnje osvojil sedmo mesto, Herlings je bil s 15 točkami 15, Pancar pa s 13 18. Renaux, ki dirka poškodovan, je bil samo 21. (štiri točke).

MXGP Sardinije:



1. Romain Febvre (Kawasaki) 43 točk

2. Glenn Coldenhoff (Fantic) 42

3. Tim Gajser (Honda) 38

4. Andrea Bonacorsi (Fantic) 36

5. Kevin Horgmo (Honda) 27

6. Ruben Fernandez (Honda) 25

7. Lucas Coenen (KTM) 25

8. Isak Gifting (Yamaha) 24

…

18. Jan Pancar (TEM JP254 KTM) 13



MXGP, skupni seštevek (4/20):



1. Tim Gajser (Honda) 215 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 181

3. Glenn Coldenhoff (Fantic) 156

4. Lucas Coenen (KTM) 141

5. Maxime Renaux (Yamaha) 125

6. Kevin Horgmo (Honda) 114

7. Ruben Fernandez (Honda) 110

8. Andrea Bonacorsi (Fantic) 104

...

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 44

Prvak De Wolf dobil prvo dirko letos

Kay de Wolf Foto: Guliverimage V šibkejšem razredu MX2 je imela prva vožnja dramatičen razplet. Večji del je vodil Sacha Coenen (KTM), nato ga je deset minut pred koncem ujel aktualni prvak Kay de Wolf (Husqvarna). Ta je po nekaj slabših vožnjah (nazadnje je dobil prvo v Argentini) spet dirkal šampionsko in po dveh krogih agresivnega dvoboja mlajšega tekmeca tudi prehitel. Coenen je minuto pozneje naredil napako na skoku in zletel prek krmila. Sachi se dogajajo napake res pogosto. Vožnjo je tako dobil De Wolf, drugi je bil Camden McLellan (Triumph), tretji pa Simon Längenfelder (KTM), ki je dobil sobotno kvalifikacijsko vožnjo. Coenen je bil na koncu peti, nosilec rdeče tablice vodilnega v seštevku sezone Liam Everts (KTM) pa šesti.

Podobno se je razpletla druga vožnja, le da se je De Wolf za zmago boril s predlanskim prvakom Andero Adamom (KTM). In dobil tudi to. Tretji je bil McLellan, Coenen četrti, Everts peti in Längenfelder šesti. S skupaj osvojenimi maksimalnimi 50 točkami je De Wolf osvojil VN Sardinije, kar je njegova 10. zmaga v svetovnem prvenstvu. Drugi je bil z 42 točkami McLellan, Adamo pa tretji s 30. Aktualni prvak je z zmago tudi prevzel vodstvo v seštevku.

Že naslednji konec tedna se prvenstvo nadaljuje v Pietramurati pri Gardskem jezeru, sledi torej najbolj slovenska dirka leta, VN Trentina. Na prizorišče prihaja več tisoč slovenskih navijačev. Vstopnice so še na voljo.