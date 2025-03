Nova potrditev, kako nevaren in zahteven je motokros. Na treningu pred naslednjo dirko svetovnega prvaka, ki bo naslednji konec tedna na Sardiniji, si je šest reber zlomil dirkač nove Ducatijeve tovarniške ekipe Mattia Guadagnini.

Italijanski motokrosist Mattia Guadagnini (Ducati), ki po uvodnih treh dirkah svetovnega prvenstva MXGP zaseda sedmo mesto, je v soboto padel na treningu na progi Riola Sardo, kjer bo naslednji konec tedna VN Sardinije. Z reševalnim vozilom so ga nemudoma odpeljali v bolnišnico Oristano, kjer so diagnosticirali šest zlomljenih reber in številne odrgnine. Ni pa imel nobenih resnejših zapletov. Nekaj dni bo 21-letnik ostal v bolnišnici.

Po treh dirkah ima rdečo tablico Gajser

Rdeča tablica je Timova. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V prvenstvu MXGP po dveh zaporednih zmagah s 167 točkami vodi Tim Gajser (Honda). Drugi Romain Febvre (Kawasaki) ima 138 točk, tretji Maxime Renaux (Yamaha) pa 121. Slednji je po VN Evrope razkril, da je zadnji dve odpeljal z zlomljenima kostema v dlani. Naslednji dve dirki bosta blizu Sloveniji, po VN Sardinije še VN Trentina v le dobre štiri ure od Ljubljane oddaljeni Pietramurati pri Gardskem jezeru, kjer Gajserja in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM), ki je 17. v prvenstvu, vselej podpira več tisoč slovenskih navijačev. Pancar ta konec tedna nastopa na drugi dirki italijanskega prvenstva, ima rdečo tablico vodilnega, saj je dobil prvo.

V svetovnem prvenstvu manjka po številu zmag najuspešnejši voznik vseh časov Jeffrey Herlings (KTM), ki si je ob koncu lanske sezone strgal kolenske vezi. Nedavno se je vrnil na motor in je bil prijavljen za dirko nizozemskega prvenstva ta konec tedna. A na njej ne nastopa. Nizozemski ljubitelji motokrosa vseeno upajo, da bo nared za nastop v Riolu prihodnji konec tedna, saj se tam dirki na njemu najljubši mivki.