Tim Gajser: Zdaj je cilj, da jo obdržim do konca sezone!

Tim Gajser je svojo 50. zmago na dirkah svetovnega prvenstva proslavil, kot se spodobi, če jo je že dobil na blatni VN Kastilje La Manče. Pred svojim bivalnikom se je vrgel v blato oziroma veliko lužo. Pred dirko vodilni v MXGP Maxime Renaux, ki je razkril, da je lažje poškodovan, je osvojil samo 10. mesto, Romain Febvre pa je bil peti. Gajser je tako nov vodilni v prvenstvu. "Lepo je doseči 50. zmago in dobiti rdečo tablico. Vsem sem pokazal, da sem še vedno na visoki ravni. Zdaj je cilj, da jo obdržim to konca sezone!"

Tim Gajser leta 2015, ko je kot 18-letnik prvič zmagal na dirki svetovnega prvenstva. V MX2 jih je dosegel pet. Foto: Guliverimage Bil je 19. april 2015, ko je takrat 18-letni Tim Gajser iz Pečk v občini Makole, zmagal na veliki nagradi Trentina v Pietramurati. To je bila njegova prva zmaga v svetovnem prvenstvu v motokrosu. Istega leta je s petimi zmagami postal svetovni prvak razreda MX2. Pozimi je prestopil v elitni razred MXGP in zmagal kar na uvodni dirki v Katarju. Še kot najstnik je osvojil svoj prvi svetovni naslov v MXGP in nato še tri v letih 2019, 2020 in 2022. To nedeljo je v Cozarju sredi Španije dosegel svojo 45. zmago v MXGP, torej jubilejno 50. v svetovnem prvenstvu. Zdaj je skupaj z Joelom Robertom peti na večni lestvici zmagovalcev. Letos lahko ujame četrtega Joela Smetsa.

Poglejte nekaj nepozabnih utrinkov Timovih 50. zmag:

Največ naslovov svetovnega prvaka:



10 – Stefan Everts

9 – Tony Cairoli

6 – Joel Robert

5 – Roger De Coster, Tim Gajser, Joel Smets, Georges Geboers, Jeffrey Herlings



Največ zmag v svetovnem prvenstvu:



107 – Jeffrey Herlings

101 – Stefan Everts

94 – Tony Cairoli

57 – Joel Smets

50 – Tim Gajser, Joel Robert

49 – Jorge Prado

39 – Eric Geboers

Tim Gajser se v blatu odlično znajde. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Še bolj kot same zmage je navdušujoča Gajserjeva konstantnost. Doslej je v MXGP odpeljal 155 velikih nagrad, na zmagovalni balkon pa se je povzpel kar 104-krat, torej na več kot dveh tretjinah vseh dirk.

Navdušujoča pa je tudi Timova vožnja na spolzki in blatni podlagi. Ni prvič, da je tako zahtevnih razmerah odpeljal vrhunsko. "Zagotovo ni bilo lahko. Na kvalifikacijah je bilo nekaj lažje. A je ponoči spet deževalo in sta bili zato obe nedeljski vožnji zelo težki. Štart je bil zelo pomemben. V prvi vožnji sem imel dobrega, bil sem tretji in sem hitro povedel, naredil razliko, nato pa samo še nadzoroval dirko. V drugi vožnji sem dobro štartal in sem bil bolj v ozadju. Ko si v sredini ni lahko, saj imaš od blata umazana očala. A sem bil od koncu prvega kroga že drugi, nato pa je Lucas naredil napako in sem povedel ter spet nadzoroval dirko," je svoj nedeljski nastop v Cozarju opisal 28-letnik. Njegov prvi krog v drugi vožnji je bil res izjemen. Po slabem štartu se je nato v prvem zavoju prebil na osmo mesto, v drugi minuti dirke, torej še v prvem krogu, pa tudi na prvo (poglejte v spodnjem videoposnetku).

"Vsem sem pokazal, da sem še vedno na visoki ravni"

Gajser je sploh prvič, odkar delijo točke tudi za sobotno kvalifikacijsko vožnjo, dobil vse tri in tako osvojil maksimalnih možnih 60 točk. Njegova glavna tekmeca za naslova prvaka se v blatu nista znašla tako dobro, Romain Febvre (Kawasaki) je bil peti, pred dirko vodilni v prvenstvu Maxime Renaux (Yamaha) celo samo deseti. In tako je Tim prevzel rdečo tablico vodilnega v skupnem seštevku razreda MXGP. "Sem zelo zelo vesel. Dobra dirka v težkih pogojih. V drugi vožnji sem si jo sam že otežil. Vsi v ekipi smo trdo delali, da pridemo do sem. Lepo je doseči 50. zmago in dobiti rdečo tablico. Vsem sem pokazal, da sem še vedno na visoki ravni. Zdaj je cilj, da jo obdržim do konca sezone!" Tako bi šestič postal svetovni prvak in se z Joelom Robertom izenačil na tretjem mestu večne lestvice osvojenih lovorik.

Padla je stava, po 50. zmagi se je okopal v blatu:

MXGP, skupni seštevek sezone (2/20):



1. Tim Gajser (Honda) 108 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 88

3. Maxime Renaux (Yamaha) 87

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 79

5. Lucas Coenen (KTM) 57

6. Andrea Bonacorsi (Fantic) 56

7. Kevin Horgmo (Honda) 55

8. Ruben Fernandez (Honda)53

17. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 22

Renaux: To je bil grozen konec tedna

Medtem ko je Maxime Renaux tarnal o grozni dirki, se je Tim Gajser veselil zmage in rdeče tablice vodilnega v MXGP. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Renaux je po dirki razkril, da je vozil poškodovan. Ni sicer povedal, zakaj gre. "To je bil grozen konec tedna. Padel na štartu obeh voženj, pa sam sploh nisem bil kriv. Obupno. Potem pa je bilo toliko blata. Obe vožnji sta bili zame zelo težki. Poleg tega pa še nisem stoodstotno fit, saj imam manjšo poškodbo. Po eni strani si želim ta vikend čim prej pozabiti, po drugi pa sem vesel, da sem sploh lahko nastopil. Prišel sem, da osvojim vsaj nekaj točk za prvenstvo in to mi je uspelo. Upam, da bo s poškodbo bolje že do naslednje dirke." Ta je na sporedu že prihajajoči konec tedna, njegova domača VN Francije (St-Jean d'Angely).

Medtem je bil Febvre z razpletom bolj zadovoljen, saj se je zavedal, da je bilo po slabšem štartu nemogoče priti na stopničke. "Če si bil obkrožen z vozniki, je bila dirka nekaj povsem drugega. Celotno vožnjo je letelo nate blato. Ob koncu sem gotovo imel 300 kilogramov, samo na čeladi je bilo 10 kilogramov blata."

Po dirki v Franciji nato v prvi polovici aprila sledita dve blizu Sloveniji: petega in šestega na Sardiniji, 12. in 13. pa v Pietramurati pri Gardskem jezeru. Dve odlični priložnosti, da si Gajserja in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM), ki je bil tokrat 19., ogledate v živo.