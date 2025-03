Svetovno prvenstvo v motokrosu se prihajajoči konec tedna nadaljuje v španskem Cozarju z veliko nagrado Kastilje La Manče, kjer je bila lani zadnja, 20. dirka sezone. Letos bo torej že druga, potem ko je na prvi v Argentini pred tednom dni zmagal Maxime Renaux (Yamaha), Slovenca v elitnem razredu MXGP pa sta bila tretji Tim Gajser (Honda) in 14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM). Mlajši Pancar je to nedeljo za dober trening odpeljal prvo dirko italijanskega prvenstva v Ottobianu in zmagal v močnejšem razredu MX1. Konkurenca je bila dokaj močna, drugo mesto je osvojil Isak Gifting (Yamaha), tretje pa Ivo Monticelli (Kawsaki). Tako je Pancar sploh prvič dobil rdečo tablico vodilnega v italijanskem prvenstvu, kjer Dolenjec sicer že nekaj sezon nastopa na večini dirk.

Slabše pa so novice o nastopu slovenskega najstnika Jake Peklaja, ki nastopa na 250-kubičnem motorju v MX2. V drugi vožnji dirke v Ottobianu je sicer dobro štartal in bil na sedmem mestu, nakar ga je po enem od skokov v globokem kanalu vrglo prek krmila. Doživel je pretres možganov in utrpel udarec v koleno. Moral je na pregled v bolnišnico, je sporočil njegov kondicijski trener Marko Tomič, ki dela tudi s Pancarjem. Peklaj v zadnjih letih res nima sreče, saj se padci in poškodbe kar vrstijo.