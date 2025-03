Po letu, desetih mesecih in 22 dneh se je na najvišjo stopničko na dirkah svetovnega prvenstva MXGP vrnil francoski motokrosist Maxime Renaux. Očitno bo prvi tekmec Tima Gajserja v sezoni 2025. Saniral je mukotrpno poškodbo stopala in je dobro pripravljen vstopil v novo sezono. Tim Gajser je s tretjim mestom v Argentini zadovoljen, tako ali tako pa načrtuje, da bo v najboljši mogoči formi šele čez kakšnih šest dirk.

Tim Gajser je bil v obeh vožnjah tretji. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Po dveh prepričljivih zmagah na italijanskih pripravljalnih dirkah so navijači Tima Gajserja (Honda) na uvodni veliki nagradi svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP pričakovali veliko, morda res kar zmago. A v Italiji slovenski as še ni imel primerjave z vsemi tekmeci, Maxime Renaux (Yamaha) in Romain Febvre (Kawasaki) sta se pripravljala v Franciji in Angliji. In očitno sta res izvrstno pripravljena. Tako kvalifikacijsko vožnjo kot nedeljsko dirko v Cordobi sta končala pred Gajserjem. Tim ima tako po treh od 60 voženj devet točk zaostanka za mlajšim in osem za starejšim Francozom. Trojica je bila v Argentini razred zase. Slovenski motokrosist ni bil pretirano razočaran, saj je formo načrtoval na tak način, da bo tista najboljša za drugi dve tretjini 20 dirk dolgega prvenstva.

Pred začetkom dirke je močno deževalo in je bila proga zelo blatna. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Dober dan. Argentino zapuščam zdrav, kar je bil glavni cilj. Občutek sem imel, da sem enako hiter kot prva dva, a mi štarti niso uspeli in tako se z njima nisem mogel boriti. Ko sem se v obeh vožnjah prebil na tretje mesto, je bil vodilni že predaleč in ga je potem težko ujeti," je po nedeljski dirki na južni polobli strnil misli Gajser. "Zadovoljen sem s koncem tedna. Dobro so tudi pripravili progo. Čeprav je bilo veliko dežja, je bila prav zabavna za dirkanje."

Pancar zaradi zastrupitve v bolnišnico

Manj zabaven konec tedna je imel drugi Slovenec v prvenstvu. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je namreč na poti v Argentino staknil resno zastrupitev s hrano in je moral v petek celo v bolnišnico. Toliko si je opomogel, da je lahko odpeljal dirko in končal na 14. mestu.

Renaux v MXGP zmagal šele tretjič

Maxime Renaux je v MXGP zmagal šele tretjič. Foto: Guliverimage "Pred prvo dirko nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ. In je zato še toliko lepše, da sem zmagal. Ekipa je pripravila vrhunski motor. Res je lep občutek, da imam sploh prvič v razredu MXGP rdečo tablico. Konkurenca je hitra, tako da bo zelo zanimiva sezona," pa je povedal zmagovalec Renaux, ki je na svoji 34. dirki v MXGP dosegel tretjo zmago in 11. uvrstitev na stopničke. To je njegova četrta sezona v močnejšem razredu, a ima tako malo odpeljanih dirk zaradi poškodb. Lani je nastopil samo na šestih. "S poškodbo stopala sem se mučil zadnji dve sezoni. Moje stopalo ne bo nikoli več povsem v redu, a je trenutno v dobrem stanju, da lahko dirkam na najvišji ravni. Med vožnjo me ne ovira več. Imel sem dobre priprave. Vesel sem, da sem na začetku prvenstva zdrav. Pripravljen sem za boj."

15. in 16. marca bodo dirkali v španskem Cozarju. Foto: Matej Podgoršek Za primerjavo: to je Gajserjeva 10. sezona v MXGP, odpeljal je 155 dirk in zmagal 44-krat. Skupaj ima 28-letni Tim v obeh razredih pet naslovov svetovnega prvaka in 49 zmag. Štiri leta mlajši Maxime ima iz MX2 šest zmag in lovoriko iz sezone 2021. Tretji kandidat za lovoriko, 33-letni Febvre, je bil prvak v MXGP leta 2015, v obeh razredih pa ima 23 zmag.

Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo nadaljevalo naslednji konec tedna, ko bo na sporedu VN Kastilje La Manče. Lani je Cozar gostil zadnjo, 20. dirko sezone, ko je zmagal Jorge Prado in naslov prvaka izmaknil Timu Gajserju. Španec je medtem zapustil prvenstvo MXGP in zdaj dirka v Ameriki. Trenutno sicer ne, saj je poškodovan.