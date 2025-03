Jan Pancar in Tim Gajser, Slovenca v MXGP Foto: Bor Slana/STA V Cordobi v Argentini, na novem prizorišču, se je začelo letošnje 20 dirk dolgo svetovno prvenstvo v motokrosu. Tim Gajser (Honda) je bil na treningu na čas drugi, s tri desetinke počasnejšim časom kroga kot Maxime Renaux (Yamaha). Dve desetinki za slovenskim časom je na tretjem mestu končal Romain Febvre (Kawasaki). Ta trojica spada v najožji krog favoritov za letošnji naslov prvaka, potem ko bo Jeffrey Herlings (KTM) po poškodbi kolenskih vezi izpustil nekaj uvodnih dirk. Drugi Slovenec v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je dosegel 12. čas treninga.

Maxime Renaux je zaradi poškodbe stopala izpustil več kot polovico lanske sezone. Zdaj je zdrav, dobro pripravljen in je že pred dnevi napovedal boj za naslov svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Zatem so dirkali za prve točke sezone. Od lani za prvenstvo šteje tudi kvalifikacijska dirka, saj prvih deset dobi točke od deset do ena. Štart je dobil Renaux, v prvi zavoj je zapeljal pred Gajserjem in Febrvom. Padel je Lucas Coenen (KTM). Novinec je bil že na treningu na čas samo 17. V sedmi minuti vožnje je Febvre prehitel Gajserja. Sledil je francoski dvoboj za kvalifikacijsko zmago, in to tesen, s številnimi poskusi prehitevanja, ki je trajal do zadnjega kroga. Več tisoč navijačev – že dolgo ni bilo takega vzdušja, še posebej pa ne v soboto – je bilo navdušenih. Renaux je zdržal pritisk, Francoza sta končala skoraj 20 sekund pred tretjim Gajserjem, ki pa je hitro umiril svoj ritem in varno pripeljal skozi cilj.

Četrti je bil z novim 450-kubičnim Ducatijem Jeremy Seewer. Pancar je bil 14., dobro minuto za najboljšima dvema. Je bil pa najboljši na motorju KTM, Coenen je s tovarniško ekipo zasedel šele 19. mesto. Razočaran je tudi Jago Geerts (Yamaga), ki je bil 17.

MXGP, VN Argentine, kvalifikacije:



1. Maxime Renaux (Yamaha)

2. Romain Febvre (Kawasaki)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Jeremy Seewer (Ducati)

5. Kevin Horgmo (Honda)

6. Glenn Coldenhoff (Fantic)

7. Mattia Guadagnini (Ducati)

8. Calvin Vlaanderen (Yamaha)

…

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

V šibkejšem razredu MX2 na 250-kubičnih motorjih je kvalifikacijsko vožnjo dobil predlanski prvak Andrea Adamo (KTM). Njegov ekipni kolega Sacha Coenen (KTM) je bil drugi, lanski prvak Kay de Wolf (Husqvarna) pa tretji.

Za 50 točk bodo dirkali v nedeljo. V MX2 je štart prve vožnje ob 16.15 po srednjeevropskem času in druge ob 19.10, v MXGP pa se bo štartna rampa spustila ob 17.15 in 20.10. Gajser bo dirkal za svojo 50. zmago v svetovnem prvenstvu, ki se mu je izmikala zadnji del lanske sezone, ki jo je končal kot podprvak, samo za Jorgejem Pradom. Španec je pozimi odšel v ameriško superkros in motokros prvenstvo, a se že poškodoval.