Slovenski motokrosisti, ki bodo letos dirkali v svetovnem prvenstvu, so odpeljali še drugo pripravljalno dirko. Tudi to je v razredu MX1 dobil Tim Gajser, Jan Pancar je bil sedmi. V razredu MX2 je na odprtem italijanskem prvenstvu v Montevarchiju Jaka Peklaj osvojil 22. mesto. Prva od 20 dirk svetovnega prvenstva bo čez dva tedna v Argentini.

Tim Gajser je prejšnji teden zmagal že v Mantovi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Pred tednom dni je prvo od dveh dirk odprtega zimskega italijanskega prvenstva v Mantovi pri Veroni dobil Tim Gajser (Honda), drugo pa je gostil Montevarchi sredi Toskane. To nedeljo so bile razmere za dirkanje precej boljše, saj ni bilo dežja in blata, petkratni svetovni prvak iz Slovenije pa znova številka 1. A Tim tokrat ni zmagal z maksimalnimi 50 točkami. Zbral jih je 47. Drugi je bil Isak Gifting (Yamaha) s 40 točkami, tretji Mattia Guadagnini (Ducati) z 38 in četrti s prav toliko točkami Lucas Coenen (KTM). Jan Pancar je z 28 točkami dirko končal na sedmem mestu.

V prvi vožnji je bil najdlje v vodstvu Gajser, a padel nekaj krogov pred ciljem. Povedel je Coenen, a se zatem tudi on znašel na tleh. Belgijec se je hitro pobral in ciljno črto vseeno prečkal tri sekunde pred Gajserjem. Mladenič, ki je pozimi prestopil iz razreda MX2 v MXGP je tako dal vedeti, da bo kljub statusu novinca eden najresnejših Timovih tekmecev za naslov svetovnega prvaka. Tretji v prvi vožnji Guadagnini je zaostal že 25 sekund.

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Da je Gajser prvi favorit za lovoriko v sezoni 2025, je potrdil v drugi vožnji, ko je vodil od štarta do cilja. Gifting je na drugem mestu zaostal 30 sekund, Andrea Boncorsi (Fantic) pa na tretjem že 50 sekund. Coenen se je po slabem štartu prebijal iz ozadja, nato še padel in karirasto zastavo prečkal kot osmi. Pred njim je bil tudi Pancar, ki je v drugo odpeljal nekaj bolje kot v prvo. Z manj kot minuto zaostanka za Gajserjem je bil šesti.

Tudi v razredu MX2 so bili v vrhu vozniki, ki bodo letos krojili svetovni vrh. Zmagal je Simon Längerfelder (KTM), drugi je bil predlanski svetovni prvak Andrea Adamo (KTM) in tretji Gajserjev ekipni kolega Ferruccio Zanchi (Honda). S tremi točkami za 18. mesto v drugi vožnji je končno 22. mesto osvojil slovenski najstnik Jaka Peklaj (Husqvarna).

Gajser in Pancar bosta o svoji pripravljenosti in ciljih v prvenstvu MXGP spregovorila na četrtkovo novinarski konferenci.