Na koledar dirk dodali najljubšo progo Tima Gajserja

Dirko v Aguedi sta letos zaznamovala dež in blato. Foto: Guliverimage Kot je že stalnica, organizator svetovnega prvenstva v motokrosu večkrat tekom zime spremeni ali dopolni koledar dirk. Zdaj se je to zgodilo prvič pred sezono 2025. Sta pa obe spremembi za slovenske ljubitelje motokrosa in oba slovenska voznika v elitnem razredu MXGP Tima Gajserja (Honda) in Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) zelo dobri. S koledarja so prečrtali eno od dveh dirk v Indoneziji in jo nadomestili z veliko nagrado Velike Britanije na progi Matterley Basin, za katero Gajser vedno reče, da je njegova najljubša. Na njej so letos vozili pokal narodov (MXON), slovenska reprezentanca v postavi Gajser, Pancar in Jaka Peklaj pa je s sedmim mestom dosegla najboljšo uvrstitev v zgodovini. Gajser je dobil obe vožnji.

Ob tem je organizator prvenstva določil še lokacijo za sedmo dirko leta, ki bo prvi majski konec tedna. In to smo na prvem koledarju pogrešali. To je VN Portugalske v Aguedi. Letos je bil to pravi blatni rodeo, ki ga je Gajser končal s tretjim mestom, grdim padcem, a brez resne poškodbe, prevzel pa je rdečo tablico vodilnega v prvenstvu. Pancar je osvojil 11. mesto.

Koledar dirk za svetovno prvenstvo v motokrosu 2025:



2. marec – VN Argentine (Cordoba)

16. marec – VN Kastilje La Manče (Cozar)

23. marec – VN Evrope (St. Jean d'Angely, Francija)

6. april – VN Sardinije (Riola Sardo)

13. april – VN Trentina (Pietramurata)

21. april – VN Švice (Frauenfeld)

4. maj – VN Portugalske (Agueda)

11. maj – VN Španije (lokacija še ni znana)

25. maj – VN Francije (Ernee)

1. junij – VN Nemčije (Teutschenthal)

8. junij – VN Latvije (Kegums)

29. junij – VN Velike Britanije (Matterley Basin)

6. julij – VN Indonezije (lokacija še ni znana)

27. julij – VN Češke (Loket)

3. avgust – VN Flandrije (Lommell)

17. avgust – VN Švedske (Uddevalla)

24. avgust – VN Nizozemske (Arnhem)

7. september – VN Turčije (Afyonkarahisar)

14. september – VN Kitajske (Šanghaj)

21. september – VN Avstralije (Darwin)



5. oktober – pokal narodov MXON (Crawfordsville, ZDA)

Najbližja dirka Sloveniji bo v Pietramurati pri Gardskem jezeru. Označite si na koledarju: 12. in 13. april 2025. Foto: Honda Pro Racing/ShotbyBavo Na koledarju dirk za sezono 2025 sta tako samo še dve neznanki, to pa sta lokaciji za VN Španije in VN Indonezije. Španija je zadnja leta majsko dirko gostila v Madridu. Je precej večja verjetnost, da jo bo tudi naslednje leto, kot pa da bo potekala v Lugu na domači progi aktualnega svetovnega prvaka Jorgeja Prada, ki v MXGP ne bo več tekmoval, da bi odšel na ameriško superkros in motokros prvenstvo.

Prvenstvo 2025 se sicer začne prvi marčevski konec tedna z VN Argentine, ki bo doslej potekala na severu države v Cordobi, končala pa se bo 21. septembra z VN Avstralije, ki se po dolgih letih vrača na koledar. Prvi oktobrski konec tedna bo še pokal narodov.