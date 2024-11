Jan Pancar pred štartom v Cozarju. Foto: Matej Podgoršek Aktualni svetovni podprvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) si je šele ta teden vzel čas za zaslužene počitnice, za drugega Slovenca v razredu MXGP Jana Pancarja (TEM JP253 KTM) pa je premor že končan. Brez motorja in telovadnice je bil samo dva tedna. Trinajsti v končnem seštevku prvenstva je odločen, da bo v svoji drugi sezoni med elito še boljši. "Nisem preveč razmišljal za nazaj, sem bolj osredotočen za naprej. Že pridno treniram. Sezona je bila uspešna. Bili so plusi in minusi. Zadnji del sezone sem stopnjeval formo in to je super popotnica za naslednjo. Rad bi bil še eno stopničko višje." Da bi se prebil v prvo deseterico. Kako je dirkati z najboljšimi, še kako dobro pomni z velike nagrade Kitajske. "Peto mesto ne moreš kar tako pozabiti. Kitajska je bila res super tekma. Poskušal bom te občutke prenesti naprej, da bo naslednje leto še več takšnih rezultatov."

"Čim več fizičnih treningov. Malenkost moram dodati na sami moči in še več na kondiciji. Moraš biti čim bolje pripravljen, nikoli ni preveč. Čim več je treba delati na tem. Poleg tega pa je treba biti čim več tudi na motorju. Oboje je treba sestaviti skupaj in narediti ta preskok," je načrt za zimo opisal mladi Dolenjec, ki bo še naprej dirkal z motorjem KTM. "Motorji bodo v novi sezoni dokaj podobni, malenkost drugačen je samo sam pogonski sklop. Največ bo na samem vozniku. Na vsakem treningu bo treba razmišljati o sami tehniki vožnje, saj lahko s tem največ pridobim." Trenutno še lahko vozi v Sloveniji. Ko bo premrzlo, bo šel na bližnje proge v Italijo, januarja pa na Sardinijo.

"Nekaj pogovorov, tudi z večjimi ekipami, je bilo, a ..."

Jan Pancar se zaveda, da je tehnika vožnje ključna. Foto: Matej Podgoršek Ko se je že v svoji debitantski sezoni v MXGP kosal z vozniki tovarniških ekip, je bil deležen pohval na vseh straneh "paddocka", a bo tudi v naslednji sezoni ostal zasebnik, z družinsko ekipo. Nas je pa po sredini prireditvi krovne zveze AMZS Motošportnik leta zanimalo, ali je prejel kakšno ponudbo oziroma se s katero od velikih ekip vsaj pogovarjal. "Ne vem, če to lahko povem. Nekaj ponudb oziroma pogovorov, tudi z nekaj večjimi ekipami, je bilo, a na koncu nisem dobil tiste prave ponudbe. Tako da bova ostala z očetom sama v ekipi. Prišle so ponudbe, ki niso bile dovolj dobre. Bili so tudi pogovori, a na koncu ni bilo ponudbe. Tako da je bila najboljša odločitev, da ostaneva s svojo ekipo."

Z očetom Igorjem Pancarjem sta na večini dirk za vse poskrbela sama, od prevoza na prizorišče, do pospravljanja opreme po koncu dirke. Ne nekaj dirkah sta na pomoč priskočili Janova mama in njegovo dekle. Motokros je drag šport, že za dirkanje samo s takšno družinsko ekipo v MXGP je potrebnih okoli 100.000 evrov in tolikšen znesek je v Sloveniji zelo težko zbrati. Da bi si lahko privoščila vsaj še enega mehanika, ostajajo samo želje. "To bi bilo lepo, a to je velik finančni zalogaj. V sezoni grem skoraj na 30 tekem in bi moral nekoga redno zaposliti. To pa so veliki stroški. Mislim, da je to skoraj neizvedljivo." Ob dirkah MXGP Pancar, predvsem za dober trening, nastopa še na dirkah slovenskega in italijanskega prvenstva. Tako ima med marcem in oktobrom le peščico prostih koncev tedna.

Z očetom Igorjem Pancarjem bosta tudi v sezoni 2025 sama tekmovala proti velikim tovarniškim ekipam. Foto: Matej Podgoršek

Jan nima niti posebnega trenerja same tehnike vožnje. "Oče me spremlja na vsakem treningu, gleda, kako vozim, kaj delam in mi svetuje. Največ pa je odvisno od samega sebe. Kakšen imam občutek na motorju, potem postavitev nog, rok, telesa, kako stojiš, kje najdeš motor. Na koncu je največ v samem občutku, kako se počutiš na motorju. Je kar zahtevna stvar, ko iščeš tisti pravi občutek." Občasno gleda tudi posnetke drugih motokrosistov. "Kar sem omenil - drža na motorju, postavitev nog, kako se usedeš, kako nagneš motor - lahko gledaš pri drugih, a na koncu ima vsak voznik drugačno tehniko in jo moraš prilagoditi sebi."

"Sva si zadala cilj, da greva na vse tekme"

Pancar je odločen, da bo dirkal tudi na finalu v Avstraliji. Foto: Guliverimage Tudi v sezoni 2025 motokrosiste čaka 20 dirk. Nekaj sprememb je na samem koledarju. Uvodna dirka marca v Argentini ne bo v Patagoniji, temveč severneje v Cordobi, finale pa sledi na novem prizorišču v Darwinu v Avstraliji konec septembra. "Avstralija se mi zdi zanimiva destinacija. Malo čudno, da je sicer zadnja dirka, ta bi bila boljša v Evropi. Se pa veselim tekme, saj bo zagotovo super doživetje. Ena ali dve tekmi sta izven Evrope, kar z najine strani ni najboljše, saj bodo dodatni stroški, ampak mislim, da nama bo uspelo." Dovolj denarja, da si bosta z očetom lahko privoščila pot na vseh 20 dirk, še zbirata. "Sva si zadala cilj, da greva na vse tekme. In verjamem, da nama bo uspelo."