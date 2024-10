Pancar znova navdušil, a tovarniškega motorja zanj očitno ne bo

Koledar dirk za svetovno prvenstvo v motokrosu 2025 je znan, zapolnjujejo pa se tudi zadnji sedeži v tovarniških ekipah elitnega razreda MXGP. Latvijec Pauls Jonass, ki je spomladi dobil VN Portugalske v Aguedi, je podpisal pogodbo s Kawasakijem, kjer se bo pridružil Romainu Febvru. Gre za svetovnega prvaka iz šibkejšega razreda MX2 iz sezone 2017. Zagotovo lep korak naprej za 14. v letošnjem prvenstvu MXGP, potem je izpustil zaključek sezone zaradi poškodbe. Dirkal je s poltovarniško ekipo Standing Construct Honda.

Jago Geerts in Maxime Renaux sta zaradi poškodb izpustila večji del sezone 2024, a Yamaha še naprej računa nanju. Foto: Guliverimage Pri tovarniški Hondi sprememb ne bo, še naprej ob podprvaku Timu Gajserju stavijo na Rubena Fernandeza. KTM se je odločil, da umakne znamko GasGas in bo tako znova imel dva voznika na motorju KTM. Ob Jeffreyju Herlingsu bo dirkal še podprvak iz MX2 Lucas Coenen, ki torej Husqvarno menja za KTM. Aktualni prvak MXGP Jorge Prado po drugi osvojeni lovoriki v močnejšem razredu odhaja v ameriško superkros in motokros prvenstvo. Yamaha ostaja pri trojici iz sezone 2024 (Jago Geerts, Calvin Vlaanderen in Maxime Renaux), predvsem z upanjem, da bodo fantje vendarle zdravi in celi. Andrea Bonacorsi, ki je zaradi poškodb vskočil za sezono 2024, tako ostaja brez Yamahinega tovarniškega motorja. Brez sprememb tudi pri Fanticu (Glenn Coldenhoff in Brain Bogers). Potrditve še ni, a najverjetneje bo tudi Beta nadaljevala z dvojcem Ivo Monticelli in Ben Watson.

Dirkaška zasedba v tovarniških ekipah MXGP za sezono 2025:



Honda: Tim Gajser in Ruben Fernadez

KTM: Jeffrey Herlings in Lucas Coenen

Kawasaki: Romain Fevbre in Pauls Jonass

Yamaha: Jago Geerts, Calvin Vlaanderen in Maxime Renaux

Ducati: Jeremy Seewer in Mattia Guadagnini?

Fantic: Glenn Coldenhoff in Brain Bogers

Husqvarna: Kay de Wolf

Beta: Ivo Monticelli? in Ben Watson?

Prvak MX2 De Wolf bo konkurenčen tudi v MXGP

Prvak MX2 Kay de Wolf prihaja v MXGP. In očitno bo tudi v močnejšem razredu zelo konkurenčen. Na nedeljski dirki nizozemskega prvenstva je v prvi vožnji premagal Jeffreyja Herlingsa. V drugi je zadnji vendarle zmagal. Foto: Guliverimage Pričakovana zamenjava se bo zgodila pri Husqvarni, saj bo v MXGP prestopil prvak razreda MX2, Kay de Wolf. Mattia Guadagnini se tako poslavlja od Husqvarne, a je prvi kandidat za drugi motor novoustanovljene Ducatijeve tovarniške ekipe. Njihov prvi adut bo Jeremy Seewer, ki prihaja iz Kawasakija. Veterana Antonio Cairoli in Alessandro Lupino, ki sta letos razvijala motor, nastopala v italijanskem prvenstvu in na dveh dirkah svetovnega prvenstva, torej ne bosta redna voznika italijanske znamke, ki obvladuje motociklistično svetovno prvenstvo motoGP. Ni pa še povsem jasno, ali bo še en nov proizvajalec Trimph že v sezoni 2025 nastopal v MXGP. Letos je prvič v MX2. Tako še ni jasno, za koga bo dirkal Mikkel Haarup, ki se zagotovo seli v MXGP.

Pancar na zadnji dirki italijanskega prvenstva drugi

Jan Pancar je bil ta konec tedna v Arcu drugi na zadnji dirki dokaj močnega italijanskega prvenstva. Foto: Matej Podgoršek V največjih ekipah se tako zdi, da mesta za 13. v letošnjem prvenstvu MXGP ne bo, torej za Jana Pancarja. Pa čeprav je z družinsko ekipo, ko sta bila na številnih dirkah z očetom Igorjem Pancarjem sama za vse, navdušila celoten "paddock". Na VN Kitajske je 24-letnik osvojil peto mesto. Ta konec tedna je Dolenjec odpeljal še zadnjo dirko italijanskega prvenstva in bil v Pietramurati drugi. V obeh vožnjah razreda MX1 je bil drugi, obakrat je bil pred njim samo Bonacorsi, a le za dve oziroma tri sekunde. Italijanski prvak je postal Lupino. Pancar nam je nedavno dejal, da ne bo nič slabega, če ostane s svojo ekipo, da se lahko tudi na tak način začne stalno uvrščati v prvo deseterico. Sezono bo končal naslednji konec tedna, ko bo nastopil še na finalni dirki slovenskega prvenstva na progi Cukrca v Šentvidu pri Stični.