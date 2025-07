Dva meseca po operaciji rame oziroma dva in pol od padca na VN Švice, ko si je prvič izpahnil ramo, ima motokrosist Tim Gajser dobre, pravzaprav izvrstne novice: okrevanje napreduje "noro dobro" in se bo kmalu lahko vrnil na motor.

Po dveh izpahih rame je bil Tim Gajser (Honda) na začetku maja operiran, dva meseca pozneje ga je kirurg doktor Giuseppe Porcellini, ki ga je operiral, pregledal in petkratni svetovni prvak iz Modene sporoča izvrstne novice. "Hvaležen, da se ne da opisati z besedami! Dva meseca po operaciji rame okrevanje napreduje noro dobro. Velika hvala zdravniku Giuseppeju Porcelliniju za brezhibno delo na operacijski mizi in fizioterapevtu Gabrielu Fiumanu, ki je vodil rehabilitacijo in podpiral mojo ekipo na vsakem koraku," je sporočil Gajser.

"Skoraj sem že nazaj na motorju"

Tim Gajser aprila pred slovenskimi navijači v Trentinu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo "Skoraj sem že nazaj na motorju. Komaj čakam!" je še zapisal 28-letnik, ki je do padca na VN Švice vodil na prvenstvu MXGP in se mu je obetal šesti naslov svetovnega prvaka. Po šestih izpuščenih dirkah je zdrsnil na deveto mesto, lovorika ni več dosegljiva. Kdaj ga bomo videli na dirkah, še ni jasno, ta konec tedna na Finskem zagotovo ne (manjkal bo tudi znova poškodovani Jeffrey Herlings), tudi nastop konec meseca na Češkem je težko verjeten. Slovenske barve na dirkah svetovnega prvenstva MXGP trenutno zastopa le Jan Pancar (TEM JP253 KTM).