Tim Gajser je svojo deveto sezono v elitnem razredu svetovnega prvenstva v motokrosu končal z drugim mestom na VN Kastilje La Manče, kar so bile njegove 16. stopničke v sezoni. Na 20 dirkah! A je kljub izjemni konstantnosti ostal brez naslova prvaka. Jorge Prado, ki odhaja v Ameriko in v MXGP ne bo več nastopal, je z 11. zmago drugič zapored postal prvak. A le 10 točk pred Gajserjem. Tretji v Cozarju in tretji v prvenstvu je bil Jeffrey Herlings, ki je po dirki usmeril nekaj ostrih puščic proti organizatorjem. V nadaljevanju preberite, kaj je po tretji letošnji dirki v Španiji povedal Gajser.

Kisel nasmeh razočaranega Tima Gajser po prejemu pokala za drugo mesto v Cozarju. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim, kako bi potegnili črto pod zadnjo dirko prvenstva?

Solidna tekma. Štarti so bili zelo pomembni. Uspela sta mi solidna štarta, v prvi malo boljši, v drugem so me izrinili iz proge in sem se moral priključiti na prvem varnem mestu. Izgubil sem nekaj mest, a sem naredil kar nekaj dobrih prehitevanj. Hitrost je bila dobra skozi celoten vikend, ampak zagotovo sem si za konec želel zmage. To je šport, včasih zmagamo, včasih izgubimo. Vedno se je treba pobrati, iti naprej. Kljub temu je bila sezona pozitivna, veliko dobrih trenutkov, dobrih voženj. Ogromno lahko odnesem od te sezone. Že gledam naprej proti naslednji, zelo sem motiviran.

Ali ste se bali za kazen po sekanju zavoja v drugi vožnji? Jeffrey Herlings jo je v prvi vožnji dobil in nato izstrelil nekaj ostrih puščic proti organizatorjem.

Kaj pa vem? Drugega nisem mogel narediti. Izrinjen sem bil iz proge. Kot je omenil že Jeffrey na novinarski konferenci, imajo veliko rezerv za naslednjo sezono, če se bomo vrnili sem. Morali bodo narediti kar nekaj sprememb na progi. Bila je bolj kot ne ena linija, ni bilo različnih linij. Tudi podlaga je bila zelo nenavadna. Marsikaj lahko izboljšajo. Tudi sam štart je bil zelo hiter v zelo ozek zavoj. Sam sem bil izrinjen in sem se priključil, kot se moramo, kot je v pravilniku, na prvem varnem mestu in sem spustil tekmovalce naprej, ki so bili v prvem zavoju pred mano in tako nadaljeval vožnjo naprej.

MXGP, končni vrstni red v prvenstvu (20/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 996 točk

2. Tim Gajser (Honda) 986

3. Jeffrey Herlings (KTM) 944

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 686

5. Romain Febvre (Kawasaki) 651

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 601

7. Clavin Vlaanderen (Yamaha) 550

8. Kevin Horgmo (Team Ship to Cycle Honda Motoblouz SR) 428

9. Valentin Guillod (Honda) 388

10. Andrea Bonacorsi (Yamaha) 340

11. Brian Gobers (Fantic) 326

12. Mattia Guadagnini (Husqvarna) 307

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 287

14. Pauls Jonass (Standing Construct Honda) 274

Pozitivna ocena sezone, pravite. Kot odločilno ste izpostavili Kitajsko, kjer ste izgubili rdečo tablico. Kaj pa je bil vrhunec?

Skozi celotno sezono sem se počutil dobro, bil sem v dobri formi. V Švici so bile res dobre vožnje, tam sem pokazal dve res vrhunski vožnji, po ne najboljšem startu sem prišel nazaj. Konstantnost je bila, a smo bili vsi res dobro pripravljeni, v dobri formi, vsi trije, Jorge, Jeffrey in jaz. In ni bilo enostavno narediti velike razlike v točkovanju, saj smo bili največkrat prav mi prvi, drugi, tretji. Res je bila zelo intenzivna sezona. Veliko dobrih voženj, dobrih borb.

Sezona je bila zelo intenzivna, pravi Gajser. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Psihološko najtežja sezona?

Zagotovo je bila ena psihično bolj napornih, čeprav je bila taka tudi tista 2021, ko smo se za naslov prav tako borili trije vse do zadnje dirke. Vsaka sezona je nekaj posebnega. Bilo je kar težko, ni bilo enostavno. (smeh)

Zadnja dirka je bila preslikava celotne sezone: najboljši na štartu je zmagal, ker so bile proge ozke in je bilo težko prehitevati.

Jaz mislim, da je res veliko rezerv. Proge bi lahko naredili širše, bolj odprte. Vemo pa, da so tu proge na manjšem prostoru. Ko gledamo tekme v Ameriki, imajo tam široke proge z veliko različnimi linijami. Dve, tri linije v zavojih so podobno hitre. To bi si lahko vzeli za zgled, naredili proge širše, da bi omogočale večje hitrosti, večje skoke, bile bolj tehnične. Veliko je rezerv pri organizatorjih. Proge bi bile zanimivejše za nas tekmovalce, a tudi varnejše.

Herlings: Ni čudno, da vozniki odhajajo v Ameriko

Jeffrey Herlings je bil znova neposrednem in oster. Foto: Guliverimage "S tretjim mestom v prvenstvu sem kar zadovoljen, saj sem imel celotno sezono slabe štarte. S tretjim mestom na tej dirki sem sicer zadovoljen, a kar je storil FIM ni sprejemljivo. Izrinili so me iz proge. Pridobil nisem nobenega mesta. Dobil sem kazen treh mest in ostal brez zmage. Ničesar nočem vzeti Jorgeju, letos je bil najboljši. Je kralj štartov in zdaj je tudi prvak. Velike čestitke," je bil na novinarski konferenci po dirki v Cozarju oster Jeffrey Herlings. Pozneje je svoje besede objavil še na družabnih omrežjih. "Poskusil sem se vrniti na progo na varnem mestu, kar pa ni bilo lahko, saj so bili povsod kabli in cevi. Proge so preozke, nevarne. Naj najprej poskrbijo za varnost. Ne preseneča me več, da vozniki odhajajo v Ameriko."

Jorge Prado po drugem naslovu v MXGP zapušča to tekmovanje in odhaja v ZDA. Foto: GasGas Prado naslova ne bo branil, potrdil je odhod v ameriško prvenstvo. Vaš komentar.

To je njegova odločitev, želim mu vso srečo v Ameriki. Tudi sam sem bil nekaj let nazaj zelo blizu prestopa v Ameriko, a sem se odločil, da ostanem v MXGP in da tu nadaljujem kariero. Zelo je še mlad, pred sabo ima še veliko let tekmovanj. Mislim, da bo dober.

Na novinarski konferenci ste dejali, da ga ne boste prav zelo pogrešali.

Jorge je res dober tekmovalec, pokazal je, da je v zadnjih letih odrasel. Vedeli smo, da ima dobre starte, a je pokazal tudi dobre vožnje, da je zelo močen pod pritiskom. Malo v šali sem rekel, da ga na štartih ne bomo pogrešali. Ker ima res vrhunske.

Gajser in Giacomo Gariboldi sta se letos sicer veselila le štirih zmag, a kar 16 uvrstitev na stopničke. Samo na eni dirki pa je bil Tim slabši kot četrti. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Giacomo Gariboldi je poudaril, da je imel Jorge prednost domačega terena, tri dirke v Španiji, in bi bilo tudi vam lažje, če bi imeli tri dirke v Sloveniji.

(Smeh) Zagotovo bi si želel imeti domačo veliko nagrado. Po toliko letih v vrhu bi si to tudi zaslužil. Tudi Jan kaže dobre vožnje. Nisem samo jaz Slovenec, tu je še Jan, tudi Jaka se trudi. Kar nekaj nas je Slovencev v svetovnem prvenstvu v motokrosu. AMZS in sama država bi lahko nekaj naredila glede tega. In upam, da bodo res nekaj naredili. Mene čaka še nekaj let tekmovanj, ampak upam, da bom doživel v svoji karieri slovensko dirko.

Sezona še ni končana, zdaj sledi še pokal narodov.

V četrtek odpotujemo v Anglijo na zadnje dejanje, česar se zelo veselim. Ta tekma je vedno sproščena. Vsi najboljši se zberemo in poskušamo dati vse od sebe za svojo državo. Imamo dobro ekipo, vsi smo v dobri formi in lahko naredimo dober rezultat.

Ali že razmišljate o počitnicah? Ali vas pred tem še čakajo prve priprave za naslednjo sezono?

Najprej bomo testirali nove motorje za naslednje leto, potem pa pride malo zasluženega odmora. In nato "jovo na novo" spet na priprave.

Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je na zadnji dirki osvojil 10. mesto in svojo prvo sezono v elitnem razredu končal na 13. mestu. Krajši pogovor z njim objavimo v torek.