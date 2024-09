Slab štart Gajserju še otežil borbo za prvaka

Še en sončen in vroč pozno poletni dan v španski deželi Kastilja La Manča. In vroča borba za naslov svetovnega prvaka. Po sobotni kvalifikacijski vožnji se je zaostanek Tima Gajserja za Jorgejem Pradom povečal na devet točk. Španec je bil prvi, slovenski as pa po slabem štartu tretji. Med njima je končal Jeffrey Herlings. Jan Pancar je po dobrem štartu v tretjem krogu napravil napako in bil zato samo 18.

Slovenija nima več le enega voznika v svetovnem vrhu, nov dokaz smo dobili že na treningu. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je odpeljal četrti najhitrejši čas. Pred njim so bili samo trije najboljši v skupnem seštevku letošnjega sezone: najhitrejši Jeffrey Herlings (KTM), drugi Tim Gajser (Honda) in tretji Jorge Prado (GasGas). Oči v Cozarju so sicer usmerjene predvsem na Tima in Jorgerja, ki bosta obračuna za svetovno lovoriko. Pred začetkom 20. dirkaškega konca tedna letos je imel Španec sedem točk prednosti pred Slovencem.

Prve točke na VN Kastilje La Manče so se v soboto pozno popoldne delile na kvalifikacijski vožnji, za prvih 10 od 10 do ena. In še enkrat več se je izkazalo, kako pomemben je štart, še posebej če ga dobi Prado. In ga je tudi v Cozarju. Nihče več ga ni ogrozil. Gajser je bil na štartni rampi med Herlingsom in Pancarjem. Oba sta potegnila bolje od Tima, ki je bil po uvodnem krogu peti. Čeprav je vozil druge najhitrejše kroge, samo Jorge je bil hitrejši, pa se je uspel prebiti samo od tretjega mesta. Jan je bil po uvodnem krogu sedmi, nato pa storil napako, se znašel na tleh in nadaljeval iz začelja. Prehitevanja so bila zelo težka, ni našel pravega ritma in kvalifikacijsko vožnjo je končal na 18. mestu.

Odločitev o svetovnem prvaku bo bržkone padla šele po zadnji vožnji sezone, torej to nedeljo približno 15 minut do 18. ure. Štart prve vožnje v MXGP bo ob 14.15, druge pa ob 17.10. Na voljo bo 50 točk, je pa zdaj razlika med Pradom in Gajserjem devet točk. Zdi se, da lahko Špancu drugo zaporedno lovoriko vzame samo padec v vsaj eni od voženj.

VN Kastilje La Manče, kvalifikacijska vožnja:



1. Jorge Prado (GasGas)

2. Jeffrey Herlings (KTM)

3. Tim Gajser (Honda)

4. Jeremy Seewer (Kawasaki)

5. Alberto Forato (Honda)

6. Maxime Renaux (Yamaha)

...

19. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijsko vožnji (19/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 953 točk

2. Tim Gajser (Honda) 944

3. Jeffrey Herlings (KTM) 904

Peklaj lahko osvoji točke, De Wolf pred lovoriko

Slovenec ta konec tedna dirka tudi v šibkejšem razredu MX2. Mladi Jaka Peklaj (Husqvarna) je kvalifikacijski vožnjo v konkurenci 22 voznikov s krogom zaostanka končal na 16. mestu. V nedeljo, ko se točke delijo za prvih 20, ima tako priložnost za prve v svetovnem prvenstvu.

V MX2 se zdi borba za prvaka odločena. Kay de Wolf (Husqvarna) je imel pred zadnjo veliko nagrado letos 36 točk prednosti pred Lucasom Coenen (Husqvarna), ki je na zadnjih dirkah sicer nekaj boljši. Mladi Belgijec je tudi dobil kvalifikacijsko vožnjo, a je bil Nizozemec tretji, kar pomeni, da ima še vedno lepo prednost (34 točk).

V MX2 v nedeljo dirkajo ob 13.15 in 16.10.