Izbrana slovenska ekipa za nov zgodovinski dosežek

Slovenija bo na pokalu narodov v motokrosu (MXON), ki mu pravijo tudi olimpijada motokrosa, nastopala s trojico Tim Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj. Tekmovanje, ki zaključuje sezono motokrosa, bo petega in šestega oktobra v Veliki Britaniji na Gajserjevi najljubši progi v Matterley Basinu. Takrat bo Tim morda že šestkratni svetovni prvak. Preverite, kdo bodo njihovi nasprotniki za mesta v prvi deseterici.

Tim Gajser in Ken Roczen Foto: Guliverimage Uradno sporočilo krovne zveze za motokros v Sloveniji (AMZS) še čakamo, a selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je po pričakovanjih za letošnji pokal narodov (MXON) izbral trojico voznikov, ki nastopa na mednarodnih dirkah. V Matterley Basinu bodo tako dirkali petkratni svetovni prvak Tim Gajser v konkurenci MXGP, debitant v kraljevem razredu svetovnega prvenstva Jan Pancar v MXOpen in mladi Jaka Peklaj v kategoriji MX2. Zadnji je bil načrtovan za nastop na pokalu narodov že lani, a je zaradi poškodbe tik pred zdajci odpadel. Zamenjal ga je Miha Bubnič. Peklaj je bil vprašljiv tudi letos, saj se je sredi poletja znova poškodoval in izpustil nekaj dirk. Mladenič je sicer letos odpeljal nekaj dirk svetovnega prvenstva MX2 in evropskega do 250 kubičnih centimetrov.

Jan Pancar na lanskem MXON Foto: Jure Gregorčič/AMZS Ob izvrstni formi in dosežkih Gajserja in Pancarja ima Slovenija lepe možnosti, da še izboljša svoj lanski dosežek. Z devetim mestom so izenačili najboljšo slovensko uvrstitev na pokalu narodov, ki je imela že dolgo brado (1998). Tim se letos bori za svoj šesti svetovni naslov, Jan pa je v prvenstvu MXGP na 14. mestu in ima dve uvrstitvi v deseterico. Gajser pogosto pove, da je proga v angleškem Matterley Basinu njegova najljubša. MXON bo na sporedu po koncu svetovnega prvenstva, torej teden dni po finalni dirki v španskem Cozarju (28. in 29. september).

Na to tekmovanje, ki mu pravijo tudi olimpijada motokrosa, pridejo tudi tisti vrhunski tekmovalci, ki ne nastopajo v svetovnem prvenstvu, ampak v ameriškem. To sta izjemna avstralska brata Jett in Hunter Lawrence, nemški veteran Ken Roczen, pa mladi Francoz Tom Vialle. Američani sicer znova ne bodo v najmočnejši postavi, a vsaj Chase Sexton spada med njihove najboljše. Glede na trenutno znane ekipe bi se za naslov prvaka morale potegovati Francija, Avstralija in Nizozemska. Belgija ima močno, a mlado ekipo, s tremi vozniki iz MX2. Mlada je tudi italijanska ekipa.

Favorizirane ekipe za pokal narodov 2024:



Francija: Romain Febvre, Tom Vialle, Maxime Renaux

Avstralija: Jett Lawrence, Kyle Webster, Hunter Lawrence

Nizozemska: Jeffrey Herlings, Kay de Wolf, Glenn Coldenhoff

Belgija: Lucas Coenen, Sacha Coenen, Liam Everts

Španija: Jorge Prado, Oriol Oliver, Ruben Fernandez

Italija: Mattia Guadagnini, Andrea Adamo, Andrea Bonacorsi

Nemčija: Ken Roczen, Simon Längenfelder, Max Nangl

ZDA: Chase Sexton, Chance Hymas, Aaaron Plessinger

Slovenija: Tim Gajser, Jaka Peklaj, Jan Pancar

Švica: Jeremy Seewer, Arnaud Tonus, Valentin Guillod

Velika Britanija: Tommy Searle, Max Anstie, Conrad Mewse

Lani so z enako postavo kot letos pred več kot sto tisoč navijači pokal narodov osvojili Francozi, drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani.

Slovenska ekipa se bo predvidoma predstavila na odprtem treningu v drugi polovici naslednjega tedna, ko se Gajser in Pancar vrneta s ponedeljkove predzadnje dirke svetovnega prvenstva MXGP v kitajskem Šanghaju.