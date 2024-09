Jorge Prado je na nedeljski dirki svetovnega prvenstva v Turčiji dosegel svojo deveto zmago letos in 47. v karieri na najvišji ravni ter nadoknadil pet točk zaostanka pred Timom Gajserjem. Pa bi lahko še kakšno več. Če ne bi imel težav s hlačami in očali. Pred zadnjima dvema velikema nagradama ju loči samo še 14 točk. Očitno pa je iz boja za svetovno lovoriko izpadel Jeffrey Herlings.

Tim Gajser ni našel boljših linij za prehitevanje. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Razplet nedeljske VN Turčije v svetovnem prvenstvu MXGP ni bil tak, kot se je obetalo po sobotni kvalifikacijski zmagi Tima Gajserja (Honda). V obeh vožnjah je zaostal za Jorgejem Pradom (GasGas) in njegova prednost v skupnem seštevku sezone se je z 19 točk zmanjšala na 14. Petkratni svetovni prvak se je jezil predvsem na progo, ki ni omogočala prehitevanj. "V prvi vožnji sem se mučil z linijami, dva voznika sta me prehitela. Ni bilo lahko priti naprej. Bila je ena sama linija. Do druge vožnje so progo malo popravili, a je še naprej ostala samo notranja linija in še kar ni bilo lahko prehitevati. Čakal sem na Jorgejevo napako, a je odpeljal popolno dirko," je po 18. od 20 dirk sezone pošteno priznal Gajser, ki je v nedeljo dopolnil 28 let.

Za Gajserja bi bil razplet lahko nekaj slabši, če bi Prado v prvi vožnji prehitel Jeremyja Seewerja (Kawasaki) in Maxima Renauxa (Yamaha). Španec je bil po vožnji besen kot ris. Razlog, da ni mogel voziti hitreje, pa je bil nekoliko nenavaden. "V prvi vožnji sem imel res smolo. Že v prvem krogu so se mi odpele hlače. Deset minut pred koncem pa mi je še z očal zdrsnila leča. Res smola, saj bi brez tega lahko prehitel oba pred mano in osvojil več točk." Lahko bi celo izgubil hlače, pa še kamenčki so mu v zaključku vožnje leteli v oči. Če bi Tim ostal četrti, Jorge pa bi napredoval na prvo mesto, bi tako Slovencu vzel še pet točk več. "A je, kar je. V drugi vožnji sem bil boljši, bila je skoraj popolna. Pridobil sem nekaj točk."

MXGP, skupni seštevek pred zadnjima dvema dirkama (18/20):



1. Tim Gajser (Honda) 910 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 896

3. Jeffrey Herlings (KTM) 857

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 632

5. Romain Febvre (Kawasaki) 566

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 236

Herlings: Realno bo prvenstvo zelo težko osvojiti

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Čeprav bo na zadnjih dveh dirkah na voljo še 120 točk, pa se zdi, da se je troboj za naslov prvaka spremenil v dvoboj. Jeffrey Herlings (KTM) je bil v prvi vožnji po dveh napakah samo deseti, v drugi pa tretji. Tako je bil samo šesti in njegov zaostanek za Gajserjem se je povečal na 53 točk. "Mislim, da smo bili Jorge, Tim in jaz najhitrejši trije ta konec tedna, a onadva sta končala na stopničkah, sam pa sem v prvi vožnji padel, izgubil veliko časa, pa še na izpuhu sem si opekel roko. Kar precej me je bolelo. Z zadnjega sem prišel do desetega mesta. V drugi vožnji sem bil boljši, je bilo pa skoraj nemogoče prehitevati. Samo sledili smo drug drugemu. Jaz sem ostal brez stopničk, se pa že veselim Kitajske. Sezona se končuje, samo še dve dirki sta. Realno bo prvenstvo zelo težko osvojiti, a bom naredil vse, kar bom lahko."

Do konca sezone še trije dirkaški vikendi

VN Kitajske v Šanghaju bo že čez teden dni. Pozor: dirka ne bo v nedeljo. V nedeljo je na programu kvalifikacijska vožnja, glavni dve pa šele v ponedeljek, in to zaradi časovne razlike ob 7.00 in 10.00 po srednjeevropskem času. Finale sezone nato sledi 28. in 29. septembra v Cozarju v Španiji. Motokrosistična sezona se bo uradno končala teden dni pozneje, ko bo v Matterley Basinu v Veliki Britaniji, na Gajserjevi najljubši progi, reprezentančno tekmovanje, pokal narodov (MXON). Slovenska ekipa uradno še ni znana.