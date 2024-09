Gajserju osma kvalifikacijska zmaga sezone, hiter tudi Pancar

Afyonkarahisar gosti VN Turčije, 18. dirko svetovnega prvenstva v motokrosu, nato sledita še dve, bitka za prvaka se lomi. Obet za sobotno kvalifikacijsko vožnjo ne bi mogel biti boljši. Tim Gajser je odpeljal najhitrejši čas na treningu, Jan Pancar pa je bil četrti. In Gajser je nato dobil tudi kvalifikacije, pet sekund pred Jorgejem Pradom in osem pred Jeffreyjem Herlingsom. V nedeljo bo branil lansko zmago na progi sredi Turčije. Pancar je na kvalifikacijah. osvojil eno točko za 10. mesto.

Jan Pancar je bil za prvo deseterico hiter že pred dvema tednoma v Švici, a mu je nagajal motor- Foto: Guliverimage Sobotno popoldne v Turčiji se je za slovenski motokros začel več kot odlično. Vodilni v prvenstvu MXGP Tim Gajser (Honda), ki bo v nedeljo dopolnil 28 let, je bil na treningu na čas najhitrejši, drugi Slovenec v elitnem razredu Jan Pancar (TEM JP253 KTM)je pa dosegel četrti najboljši čas, kar je za dirkača na zasebni družinski ekipi izjemen dosežek. Ob Gajserju sta bila hitrejša od njega samo še Timova tekmeca za lovoriko Jeffrey Herlings (KTM) in Jorge Prado (GasGas). Štirindvajsetletnik je letos že nekajkrat dokazal, da je zelo hiter, vse se mu mora samo sestaviti tudi na kvalifikacijski vožnji in nedeljski dirki. Ima dve uvrstitve med 10, v skupnem seštevku je 14.

Ob pol petih so sledile kvalifikacije, kjer točke od 10 do 1 dobi prvih 10. Vrstni red pa pomeni tudi vrstni red izbiranja štartne rampe na nedeljskih dveh vožnjah, ko se bo ob 13.15 in 16.10 (uro prej kot običajno) dirkalo za 50 točk in zmago na VN Turčije.

Štart dobil Herlings, a ga je Gajser prehitel sredi vožnje

Jeffrey Herlings Foto: Guliverimage Po seriji slabih štartov na zadnjih dirkah je tokrat "holeshot" vendarle uspel Herlingsu, v prvi zavoj pa so mu sledili Gajser, Romain Febvre (Kawasaki), Prado in peti Pancar. Že v drugem krogu so bili letos najboljši trije na prvih treh mestih, Nizozemec pod hudim pritiskom Slovenca in Španca. Sredi vožnje je Gajser Herlingsa prehitel in povedel. Minuto pozneje je uspelo še Pradu. Medtem je Pancar nazadoval na osmo mesto, z vozniki na tovarniških motorjih se vseeno vedno bolje kosa. Krog pred ciljem je imel Tim tri sekunde prednosti pred Jorgejem in se je tako peljal proti svoji osmi kvalifikacijski zmagi sezone. V skupnem seštevku sezone je tako prednost pred Pradom povišal za eno točko, pred Herlingsom pa za dve. Eno točko je osvojil Pancar, ki je kvalifikacijsko vožnjo končal na 10. mestu. Zaostal je 41 sekund. Boril se je z Maximom Renauxjem (Yamaha) za sedmo mesto, a je v zadnjem krogu naredil napako in zato izgubil dve mesti.

MXGP Turčije, kvalifikacijska vožnja:



1. Tim Gajser (Honda)

2. Jorge Prado (GasGas)

3. Jeffrey Herlings (KTM)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Ruben Fernandez (Honda)

6. Jeremy Seewer (Kawasaki)

...

10. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)



MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 870 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 851

3. Jeffrey Herlings (KTM) 826

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 592

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Romain Febvre (Kawasaki) 534

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 219

V šibkejšem razredu MX2 je kvalifikacijsko vožnjo dobil Liam Everts (KTM). Tekmeca za lovoriko Lucas Coenen (Huqvarna) in Kay de Wolf (Husqvarna) sta bila drugi in deveti. Ima pa De Wolf še vedno precej varnih 54 točk prednostih.