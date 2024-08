Dirka leta! Gajser mojstrsko do zmage s 50 točkami!

Motokrosist Tim Gajser je na 17. dirki sezone svetovnega prvenstva MXGP prišel do četrte zmage sezone. Prvič letos je dobil obe vožnji, vseh 50 točk, če prištejemo še sobotne kvalifikacijske pa 59 od možnih 60. Jeffrey Herlings je bil drugi, Jorge Prado pa tretji. Enak vrstni red je bil v obeh vožnjah in torej točkovno v seštevku obeh. Slovenski as je s svojo 49. zmago v svetovnem prvenstvu v skupnem seštevku sezone prednost pred Špancem z osmih povišal na 18 točk. Naslednja dirka bo čez dva tedna v Turčiji.

Jorge Prado Foto: Guliverimage Blatna proga po nočnem in jutranjem dežju je bila na VN Švice lepa priložnost za Tima Gajserja (Honda). Junija je na deževni dirki v Maggiori zmagal. Jorge Prado (GasGas), ki je za njim pred 17. od 20 dirk sezone zaostajal samo še osem točk, se v težkih razmerah letos ni najbolje znašel (14. na Portugalskem, deseti v Italiji). Gajser je bil na sobotni kvalifikacijski vožnji drugi, a le sekundo za Špancem. Tretji tekmec za letošnji naslov prvaka Jeffrey Herlings (KTM) pa je bil tretji.

V prvi vožnji Gajser razred zase

Na štartu prve vožnje je najbolje potegnil povratnik po poškodbi Maxime Renaux (Yamaha), sledila sta mu Gajser in Prado, Herlings je bil v prvem zavoju sedmi, drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar (TEM JP253 KTM) pa 12. Tim je takoj navil plin in sredi prvega kroga agresivno napadel Francoza, bil na robu zdrsa, a ga je prehitel in povedel. Po štirih krogih, ko je nizal najhitrejše kroge, je imel Gajser že šest sekund prednosti pred Renauxjem, osem pred Pradom. Pancar se je prebil na deseto mesto.

Tim Gajser je dobil prvo vožnjo. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V šestem krogu je domačin Jeremy Seewer (Kawasaki) za tretje mesto prehitel Prada, tri kroge pozneje pa je mimo obeh na mah kar poletel Herlings. Dobre novice za Gajserja, ki je mirno z veliko prednostjo vozil na prvem mestu, da sta se dva voznika vrnila med njega in Španca. Medtem je prišel Pancar mimo še enega povratnika po poškodbi Rubena Fernandeza (Honda) na deveto mesto. V drugi polovici vožnje je samo Herlings lahko vozil podobno hitro kot Gajser, ki je ob lepi prednosti umiril ritem. Ciljno črto je prečkal 14 sekund pred Nizozemcem. V zadnjih krogih je vendarle pospešil tudi Prado in z agresivnima manevroma za tretje mesto prehitel Seewerja in Renauxja. Pancar je vožnjo končal kot deseti.

Dober razplet za Gajserja z vidika svetovnega prvenstva. Z osmih je prednost pred Pradom povišal na 13 točk. "Ja, res je. Vsi vemo, da je štart zelo pomemben. Imel sem solidnega, nato pa sem hitro vse prehitel, naredil razliko in mirno končal dirko," je Makolčan, ki bo čez dva tedna dopolnil 28 let, dejal v prvi izjavi. To je bila njegova 90. zmaga na posamični vožnji v svetovnem prvenstvu.

MXGP Švice:



1. Tim Gajser (Honda) 50 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 44

3. Jorge Prado (GasGas) 40

4. Jeremy Seewer (Kawasaki) 34

5. Romain Febvre (Kawasaki) 33

6. Maxime Renaux (Yamaha) 30

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 11



MXGP, skupni seštevek (17/20):



1. Tim Gajser (Honda) 860 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 842

3. Jeffrey Herlings (KTM) 818

4. Jeremy Seewer (Yamaha) 587

5. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 527

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 218

Po četveroboju druga vožnja Gajserju

Tim Gajser je prvič letos dobil obe vožnji. Foto: Guliverimage V drugi vožnji se je Gajser na štartni rampi postavil povsem na notranjo stran ob Herlingsu, kar pa se je izkazalo za napako, saj so oba v prvi zavoj zaprli. Tim je bil šele 10., Jeffrey 15., še slabše pa se je štart izšel Pancarju, ki je bil 23. Je pa Gajser že v prvem krogu pridobil pet mest, v drugem pa bil že četrti, samo še za Renauxjem, Pradom in Febvrom. Herlings se je v treh krogih prebil na sedmo mesto.

Sredi vožnje pa je bila dirka postala napeta kot že dolgo ne. Gajser in Herlings sta vozila na meji. Najprej sta prehitela Renauxja in obenem še prehitevala zaostale za cel krog. Prado se je že prej prebil na prvo mesto. Kar naenkrat pa so bili Prado, Febvre, Gajser in Herlings en za drugim v treh sekundah! Z agresivnim manevrom po tvegani spolzki liniji je Tim najprej opravil z Romainom in šel odločno v boj za prvo mesto. In dva kroga pozneje je z izjemnim manevrom, s super hitrostjo opravil s španskim tekmecem! Tim se je tekmecem hitro odpeljal na štiri sekunde prednosti, ostala trojica pa je bila neizprosno bitko. V 30. minuti je Herlings za drugo mesto prehitel Prada, Febvre se je medtem predal. Razplet vožnje je bil torej enak prvi: Gajser, Herlings, Prado.

Pancar se je sredi vožnje že prebil do 13. mesta, nato pa je končal na tleh in je štiri kroge pred ciljem odstopil. Veliko nagrado je z 11 točkami iz prve vožnje končal na 15. mestu in obdržal 14. mesto v skupnem seštevku.

Če je proti Pradu Gajser pridobil 10 točk, jih je proti tokrat drugemu Jeffreyju Herlingsu šest. Foto: Guliverimage

"Odlično sem se počutil. Z lahkoto sem prehiteval. Zelo sem vesel. Super vesel sem. Trdo smo delali, kot vedno. Danes je bil motor dober, sam sem se dobro počutil. Komaj čakam zadnje tri dirke," je po dirki dejal Tim Gajser. Naslednja bo čez dva tedna v Turčiji in to je lani, ko se je vračal po poškodbi stegnenice, dobil.

V MX2 sedma zmaga sezone za De Wolfa

V soboto je bilo v Frauenfeldu še poletno vroče in sončno, v nedeljo pa po dežju vsega 16 stopinj. Najtežje razmere so imeli vozniki razreda MX2 v prvi vožnji, saj je bila proga tako blatna kot zelo spolzka. Dobil jo je vodilni v prvenstvu Kay de Wolf (Husqvarna), čeprav ga je v zadnjih krogih ogrožal Liam Everts (KTM). S tretjim mestom se je uspešno po poškodbi vrnil Thibault Benistant (Yamaha). Lucas Coenen (Husqvarna), ki je dobil prejšnji dve dirki, je imel v blatu precej težav tudi z očali in je bil z zaostankom 50 sekund šesti.

V drugi vožnji je bil najhitrejši Simon Längenfelder (GasGas), De Wolf pa je s tretjim mestom v točkovnem seštevku obeh voženj osvojil "grand prix". To je njegova sedma zmaga sezone, po kateri je rdeča tablica še trdneje v njegovi lasti.

Svetovno prvenstvo se čez dva tedna nadaljuje z VN Turčije, nato sledi dirka v Šanghaju in 29. septembra finale v španskem Cozarju.