Zakaj Gajser vodi in lahko postane prvak, čeprav ne zmaguje

Svetovno prvenstvo v motokrosu se ta konec tedna nadaljuje na trdi podlagi v Švici. Tim Gajser ima na svojem motorju rdečo tablico vodilnega v MXGP, čeprav je letos dobil samo tri od 16 velikih nagrad. Zakopali smo se v številke, da preverimo, kako mu to uspeva. Štejeta stalnost in tudi dosežki na kvalifikacijskih vožnjah. Na zadnjih dirkah sta bila Jorge Prado in Jeffrey Herlings nekaj hitrejša. Na preostalih štirih bo podlaga sicer Timu bolj ustrezala, a z izjemo Turčije bodo te dirke zanj vseeno manjša neznanka. Zdi se, da bo prvak odločen šele na finalu v španskem Cozarju. Preverili smo, kako se lahko odpravite na to dirko sredi Don Kihotove dežele.

Svetovno prvenstvo v motokrosu (MXGP) se je s preteklo VN Nizozemske prevesilo v zadnjo četrtino. Bitka za prvaka se vse bolj zapleta. Zmagovalec treh letošnjih dirk Tim Gajser (Honda) ima samo še devet točk prednosti pred Jorgejem Pradom (GasGas), ki je dobil največ dirk med vsemi (osem). Tretji v skupnem seštevku Jeffrey Herlings (KTM) ima po treh zmagah na zadnjih petih dirkah 35 točk manj. Na preostalih štirih velikih nagradah, torej na skupno 12 vožnjah, je na voljo še 240 točk. Vse se lahko še nekajkrat obrne na glavo, saj so vsi trije zelo hitri in na zadnjih dirkah tudi konstantni. Odločala bo vsaka točka, zato bi razplet lahko krojili tudi druge, če se bodo uvrščali pred ali med to trojico. Predvsem tu mislimo na povratnike po poškodbi, Romaina Febvra (Kawasaki), po Jagu Geertsu (Yamaha) se ta konec tedna na VN Švice vračata še Maxime Renaux (Yamaha) in Ruben Fernandez (Honda). Ti trije so izpustili večji del sezone.

MXGP, skupni seštevek pred VN Švice (16/20):



1. Tim Gajser (Honda) 801 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 792

3. Jeffrey Herlings (KTM) 766

4. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 550

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 547

6. Glenn Coldenhoff (Fantic) 495

...

14. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 207

Tim Gajser je rdečo tablico obdržal tudi po VN Nizozemske. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Dirko v Frauenfeldu v Švici je lani dobil Renaux. Gajser ni nastopil, saj je bila že v prvi polovici sezone, ki jo je izpustil zaradi zlomljene golenice. Gre za progo na trdi podlagi, ki bi slovenskemu asu morala ustrezati, bo pa zanj manjša neznanka. Lani so jo namreč naredili povsem na novo. Gajser je tam nazadnje dirkal leta 2018, ko je bil šesti, ter prej v MXGP še enkrat šesti in enkrat drugi. "V Arnhemu sem dirkal kar dobro, kar mi daje samozavest. Še vedno vodim na prvenstvu. Lani v Švici nisem nastopil, ne poznam torej nove proge, a približno vem, kaj lahko pričakujem. Mislim, da bi to morala biti proga, kjer lahko dobro nastopim," je pred odhodom v Frauenfeld dejal Gajser, ki je sredi tedna treniral na domači progi v Lembergu. Po Švici sledita dirki na progi, narejeni na navoženi zemlji, VN Turčije in VN Kitajske. Lani je Tim dirko v Turčiji dobil, to je bila njegova prva zmaga po poškodbi. Tam je zmagal tudi leta 2022, leta 2021 je bil tretji in drugi (dve dirki zaradi prilagojenega covidnega koledarja). V Šanghaju so do zdaj dirkali samo enkrat, leta 2019, ko je bil Gajser četrti.

Kako na finale v španski Cozar

Španci želijo, da bi Jorge Prado doma postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage Za večino voznikov, razen za Prada in Fernandeza, bo neznanka tudi finale sezone. Cozar bo 29. septembra gostil veliko nagrado Kastilje oziroma La Manche. Pričakujemo rdečo zemljo, trdo podlago, podobno tisti na obrobju Madrida, ki spomladi gosti VN Španije. To prizorišče bo tako kot Lugo v Galiciji spomladi sploh prvič gostilo dirko svetovnega prvenstva. Španci so odprli mošnjiček in si za aktualnega prvaka Prada izborili kar tri dirke. Seveda v pričakovanju, da bo čez dober mesec ubranil svetovno lovoriko. Zagotovo ne bo imel samo on bučne podpore sredi Don Kihotove dežele, Gajserjevi navijači letos niso manjkali niti na eni dirki. Pozor, letalske karte niso tako zelo drage! Let iz Benetk v Madrid z Ryanairom dobite za manj kot sto evrov (mala ročna prtljaga) oziroma za dobrih sto evrov (običajna ročna prtljaga). Nato vas čakata še več kot dve uri in pol vožnje južno od Madrida proti Cozarju. V bližini so namestitvene možnosti zelo omejene, tako da pohitite z iskanjem in rezervacijo.

Koledar zaključka sezone MXGP:



25. avgust, VN Švice (Frauenfeld)

8. september, VN Turčije (Afyonkarahisar)

16. september, VN Kitajske (Šanghaj)

29. september, VN Kastilje La Manche (Cozar)

Gajser letos ni bil slabši kot četrti

Tim Gajser letos na dirkah ni bil slabši kot četrti, kar 13-krat je končal na zmagovalnem balkonu. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Čeprav Gajser letos ne zmaguje serijsko, Prado ima kar pet zmag več, tudi na posamičnih nedeljskih vožnjah je bil Tim prvi samo petkrat (Prado 13-krat, Herlings 12-krat), je rdeča tablica vodilnega v skupnem seštevku vseeno na njegovi Hondi že od VN Latvije 9. junija. Pred tem sta si jo s Pradom nekajkrat izmenjala. Tako izenačeno je letošnje prvenstvo! Zdaj se jima je priključil še Herlings, ki je lani in predlani izpustil več dirk, kot jih odpeljal, in je potreboval nekaj več časa, da je našel pravi ritem. Na zadnjih petih velikih nagradah je zmagal kar trikrat in dobil sedem posamičnih nedeljskih voženj. Vsi trije so podobno hitri, a se zdi, da sta trenutno Timova tekmeca vendarle za odtenek boljša. Herlingsova hitrost na mivki se je zdela zastrašujoča, a tako globoke mivke na preostalih dirkah letos ne bo več. Res je, da Arnhem in Lommel Gajserju nista tako zelo ustrezala kot Herlingsu in Pradu, najbolje se ni počutil niti na obeh indonezijskih dirkah.

Primerjava med tekmeci za prvaka



Točke:

Gajser - 801

Prado - 792

Herlings - 766



Zmage (kvalifikacije):

Gajser - 7

Prado - 4

Herlings - 2



Zmage (posamične vožnje):

Gajser - 5

Prado - 13

Herlings - 12



Zmage (dirka):

Gajser - 3

Prado - 8

Herlings - 4



Stopničke:

Gajser - 13

Prado - 13

Herlings - 12

Gajser je kralj kvalifikacij

Polovico od 14 kvalifikacijskih voženj je dobil voznik Honde. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Čeprav je večina številk na strani Prada in Herlingsa, kako je torej Gajser še vedno vodilni v skupnem seštevku? Razloga sta dva. Že od prvega dne sezone je poudarjal, da bo odločala stalnost. In to ima samo Tim. Na 16 dirkah je bil na zmagovalnem balkonu 13-krat, na preostalih treh je bil četrti. Sicer ima tudi Prado 13 uvrstitev na stopničke, a ko ni bil med trojico, je bil 13. na Portugalskem, 10. na VN Italije in 4. na drugi indonezijski dirki. Razliko sta torej naredili tisti dve deževni in blatni dirki v Aguedi in Maggiori. Herlings je bil na stopničkah 12-krat, brez je ostal štirikrat na uvodnih petih dirkah (osmi, četrti, šesti in deveti). Na zadnjih dirkah torej točko za točko tekmeca zmanjšujeta zaostanek za Timom.

Letos, ko šteje vsaka točka, je prav tako lahko zelo pomemben še en razlog. Gajser je kralj sobotnih kvalifikacijskih voženj. Te od lani prvim desetim prinašajo od deset do ene točke. Nazadnje na Nizozemskem je bil sicer Tim na kvalifikacijah peti, a to je bilo sploh prvič letos, ko ni bil med najboljšimi tremi. Sicer je kvalifikacije dobil sedemkrat. Tim je v soboto zbral 146 točk, Jorge 132, Jeffrey pa samo 114. Nizozemec ima med vsemi tremi največ težav na startih in zato je na krajši sobotni kvalifikacijski vožnji (20 minut in dva kroga) težje nadoknaditi zamujene. Starti so pomemben faktor v boju za točke, zmage in naslov prvaka. In tu je velika prednost na strani španskega motokrosista.

Še bolj kot Pradova forma lahko Tima in njegove navijače skrbi forma Jeffreyja Herlingsa, ki je dobil tri od zadnjih petih dirk. Foto: Guliverimage

Pokal narodov sledi prvi oktobrski konec tedna

Oktobra sledi še MXON. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Uradni zaključek motokrosistične sezone 2024 bo sicer prvi oktobrski konec tedna, ko na Gajserjevi najljubši progi Matterley Basin v Angliji sledi še pokal narodov, imenovan tudi olimpijada motokrosa. Tam se zberejo najboljši motokrosisti z vsega sveta, ne samo tisti, ki nastopajo v MXGP in MX2 (zraven bodo torej tudi Američani ter izvrstna avstralska brata Hunter in Jett Lawrence). Slovenska ekipa za letošnji MXON še ni potrjena, a pričakujemo, da bo Gajser vozil v MXGP, Jan Pancar v MXOpen, Jaka Peklaj pa v MX2, če bo po zadnji poškodbi pravočasno okreval.