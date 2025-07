Bizarna nesreča v Manchestru: avtobusu je ob trku v akvadukt odtrgalo streho, trije potniki huje poškodovani #video

V Manchestru je dvonadstropni avtobus zapeljal pod prenizek akvadukt, pri čemer je avtobusu ob trčenju odtrgalo streho. Trije potniki, ki so sedeli v zgornjem nadstropju avtobusa, so utrpeli hude telesne poškodbe, še 17 oseb je potrebovalo zdravniško pomoč, poroča The Guardian.

Voznik avtobusa ni upošteval opozorila o višini akvadukta in kljub temu zapeljal pod mostu podoben objekt za pretok vode. Ker je bil avtobus previsok, je v trčenju ostal brez strehe. Del strehe je padel na potnika, tri osebe, 19-letna ženska in še dva moška, so v nesreči utrpeli hude telesne poškodbe, na kraju dogodka so zaradi lažjih poškodb oskrbeli še 17 potnikov.

Voznika avtobusa so aretirali, a je ta že na prostosti. Policija medtem poziva priče, naj jim posredujejo informacije in morebitne posnetke nesreče. "Preiskava okoliščin je v teku in tesno sodelujemo s preiskovalno ekipo policije regije Greater Manchestera in avtobusnim prevoznikom Stagecoach," je dejal Vernon Everitt, prometni komisar regije.