Norris spet pogorel na štartu, nato pa za drugo zmago pometel s prvakom

Druga zmaga v formuli 1 za Landa Norrisa. Foto: Reuters Četrtič v moderni dobi formule 1 je Nizozemska v Zandvoortu gostila veliko nagrado. Še četrtič pa je ni dobil trikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je star 27 let nastopil že na svoji 200. dirki v kraljici avtomotošporta. Je pa več kot 100.000 v oranžne barve oblečenih navijačev navdušil vsaj na štartu 15. dirke sezone. Bolje je potegnil kot Lando Norris (McLaren) in povedel v prvi zavoj. Mladi Britanec je bil tretjič letos in skupno šestič v formuli 1 na prvem štartnem položaju, a še šestič tega ni unovčil in je zapravil prvo mesto. A papaja oranžni dirkalnik je trenutno najhitrejši in v 18. krogu je Norris napadel in v prvem zavoju prehitel Verstappna. In dvoboj je bil odločen, saj se je dirkač McLarna odpeljal do svoje druge zmage. Tudi postanki niso ničesar spremenili, zmagal je s kar 20 sekundami prednosti. V zadnjem krogu je za piko na odpeljal še najhitrejši krog na dirki in osvojil dodatno točko.

Kako se je razpletala VN Nizozemske



VN Nizozemske:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Oscar Piastri (McLaren)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Sergio Perez (Red Bull)

7. George Russell (Mercedes)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

11. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

12. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

13. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

14. Esteban Ocon (Alpine) +1 krog

15. Alex Albon (Williams) +1 krog

16. Logan Sargeant (Williams) +1 krog

17. Juki Cunoda (RB) +1 krog

18. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

19. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

20. Guanju Džov (Sauber) +1 krog



Predzadnji krog. Postankov torej res ne bo več, tudi napadov zadnje kroge ni.



Še 5 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +19,0, 3. Leclerc +24,0, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Alonso, 11. Hülkenberg, 12. Stroll



Še 8 krogov: Alonso v prvi zavoj po zunanji strani mimo Hülkenberga na 10. mesto, ki prinaša zadnjo točko na tekmi.



Še 10 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +16,9, 3. Leclerc +22,8, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Gasly, 10. Hülkenberg, 11. Alonso, 12. Stroll



Še 12 krogov: Bolj mirno nadaljevanje dirke, Norris ima varnih 16 sekund prednosti pred Verstappnom, ko dirka proti svoji 12. zmagi. Piastri zagotovo ne bo šel na drugi postanek, morda pa tudi ostala peterica od prvih šestih ne.



Še 17 krogov: Na menjavo gum, po mehke rdeče, Russell. Oba Mercedesova dirkača sta zdaj za prvo šesterico, ki (še) ni bila na drugem postanku.



Še 20 krogov: 1. Norris, 2. Verstappen +13,8, 3. Leclerc +20,3, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Stroll



Še 23 krogov: Hamilton kot prvi na drugi postanek v bokse.



47. krog: V tretjem poizkusu je Sainzu uspelo! Medtem je Piastri ujel Leclerca.



46. krog: Sainz drugič zapored v nagnjenem prvem zavoju skuša kar po zunanji strani prehiteti Pereza. Za zdaj neuspešno. Lepo dirkanje.



44. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +11,5, 3. Leclerc +17,6, 4. Piastri, 5. Russell, 6. Perez, 7. Sainz, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Gasly, 11. Alonso, 12. Stroll



40. krog: Piastri z novejšimi gumami hitrejši in prehiteva Russlla za četrto mesto, zdaj pa v lov na Leclerca, ki je štiri sekunde pred njim.



40. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +9,8, 3. Leclerc +15,9, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Perez, 7. Sainz, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Magnussen



36. krog: Po postankih, na polovici dirke, ima Norris še nekaj večjo prednost, osem sekund. Z zgodnjim postankom se je s šestega na tretje mesto prebil Leclerc.



34. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +7,8, 3. Leclerc +12,8, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Perez, 7. Sainz, 8. Hamilton, 9. Hülkenberg, 10. Magnussen



33. krog: Kot zadnji na prvi postanek še Piastri, tri kroge pred polovico dirke. So pa zdaj vsi na enakih belih (najtrših) gumah). Norris nazaj v vodstvo.



31. krog: V bokse Sainz, Piastri zdaj brez postanka vodi pred Norrisom.



29. krog: Čeprav so Norrisu pnevmatike še dobro delovale, pa so pokrili Verstappnov postanek in zdaj menjali tudi pri McLarnu. Na prvih dveh mestih zdaj še brez postanka Piastri in Sainz, sledita Norris in verstappen.



28. krog: Verstappen na menjavo gum, izbral je bele gume.



25. krog: Začeli so se prvi postanke za najboljše, najprej Hamilton in Leclerc, krog pozneje tretji Russell.



23. krog: Norris si je pridirkal tri sekunde prednosti pred Verstappnom, tretji Russell zaostaja že devet sekund.



20. krog: 1. Norris, 2. Verstappen +0,9, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Perez, 7. Sainz, 8. Gasly, 9. Hamilton, 10. Alonso, 11. Stroll, 12. Ricciardo



18. krog: Verstappen je tarnal nad obrabo gum in v prvi zavoj gre z lepim prehitevanjem mimo njega Norris.



17. krog: Začenja se! Norris je samo še tri desetinke za vodilnim Verstappnom. Prvi napadi!



16. krog: Na potezi je tudi Hamilton, v zadnjih krogih je pridobil tri mesta, zdaj na 9. mimo Alonsa.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +0,9, 3. Russell +3,8, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Perez, 7. Sainz, 8. Gasly, 9. Alonso, 10. Hamilton, 11. Stroll, 12. Hülkenberg



12. krog: Da se v Zandvoortu vendarle da prehitevati, je dokazal Sainz, ki je prišel mimo Alonsa in Gaslyja na sedmo mesto.



8. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +1,5, 3. Russell +3,8, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Perez, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Stroll, 11. Hülkenberg, 12. Hamilton



6. krog: Norris je dobro sekundo za Verstappnom. Piastri je bližje Russllu in enako Perez Leclercu. Gre pa za zavito in ozko stezo, kjer so prehitevanja zelo zahtevna. Je pa sončen dan, tako da vreme ne bo faktor.



2. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Perez, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Stroll, 11. Hülkenberg, 12. Hamilton



Štart! Norris je znova pogorel na štartu! Še tretjič letos. Verstappen v prvi zavoj na prvo mesto. Russell pa je za tretjo prehitel Piastrija. Leclerc mimo Pereza na peto mesto, v ozadju je Hamilton pridobil dve mesti in prišel na 13.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta (72 krogov): 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Perez, 6. Leclerc, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Gasly, 10. Sainz



Še 15 min: 200. dirka v formuli 1 za Verstappna, ki ima v Zandvoortu tri nastope in tri zmage. A tokrat je prvi favorit Norris, ki je tretjič letos na prvem štartnem položaju.