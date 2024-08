Mercedesov šef se je poleti srečal z Verstappnom

Čeprav ima Max Verstappen še večletno pogodbo z Red Bullom in je dal večkrat jasno vedeti, da ga prestop v drugo ekipo ne zanima, pa se je šef Mercedesove ekipe Toto Wolff med počitnicami vendarle srečal z Maxom in njegovim očetom Josom Verstappnom. Pričakovano so v srebrni puščici dobili košarico.

Toto Wolff je v petek ob robu začetka 15. dirkaškega konca tedna v letošnjem prvenstvu, ki poteka v Zandvoortu na Nizozemskem, novinarjem razkril, da se je med poletnimi počitnicami srečal z Maxom Verstappnom, njegovim očetom Josom Verstappnom in agentom Raymondom Vermeulnom. Menil je namreč, da ima vendarle še nekaj možnosti, da aktualnega svetovnega prvaka prepriča, da bi prestopil v Mercedes in v srebrni puščici že naslednje leto zamenjal Lewisa Hamiltona, ki odhaja k Ferrariju. Pri Red Bullu je letos precej dramatično, na začetku leta afera Cristian Horner, pozneje napoved, da odhaja dizajner Adrian Newey, in boj za oblast v ekipi med šefom Hornerjem in svetovalcem Helmutom Markom. Zdaj je Red Bull še izgubil premoč v primerjavi s tekmeci, še posebej McLaren in Mercedes sta mu na zadnjih dirkah zelo konkurenčna. Očitno bo tako tudi v Zandvoortu.

Max Verstappen ostaja zvest Red Bullovi ekipi. Foto: Guliverimage "Pri njih je še vedno burno, pa ne samo zaradi rezultatov, imajo tudi zasebne zadeve. Poleg tega se sam dobro razumem z Josom, zato sem mislil, da so nam vrata še odprta," je v Zandvoortu razlagal Wolff. Max in Jos sta mu na sestanku dala takoj jasno vedeti, da do prestopa ne bo prišlo. "Mogoče so bile možnosti res samo desetodstotne, a nisem želel odnehati. Ko pa smo se poleti srečali, smo prišli do spoznanja, da bomo nadaljevali, kjer smo: Max z Red Bullom, Mercedes pa bo moral najti drugega dirkača."

George Russell, ki je bil na petkovem treningu najhitrejši, bo tako očitno za ekipnega kolega naslednje leto dobil komaj 18-letnega italijanskega talenta Andreo Kimija Antonellija (rojstni dan ima to nedeljo). Naslednji konec tedna bo v Monzi prvič odpeljal prosti trening. Wolff je v Zandvoortu še dejal, da bodo kmalu objavili ime svojega drugega voznika.