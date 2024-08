Red Bull nima več kril, Verstappen lahko izgubi lovoriko

Formula 1 2024 pred poletnimi počitnicami: 14 dirk, sedem različnih zmagovalcev iz štirih ekip. Zdaj se Max Verstappen in tekmeci vračajo na njegovi domači dirki v Zandvoortu. Ob prednosti 78 točk pred Landom Norrisom in 100 pred Charlesom Leclercom četrti zaporedni dirkaški naslov vendarle še ni podeljen Nizozemcu. Na zadnjih dirkah je bil samo enkrat na zmagovalnem balkonu. V konstruktorskem seštevku Red Bull, McLaren in Ferrari loči 63 točk, vse boljši pa je tudi Mercedes (največ zmag, tri, od Monaka naprej), ki ima z Lewisom Hamiltonom zmagovalca rekordnih 105 dirk.

Na zadnjih sedmih dirkah je največ zmag osvojil Mercedes (tri). Foto: Reuters Svetovno prvenstvo formule 1 se po treh nedeljah brez dirke zdaj vrača s poletnih počitnic. Po 14 velikih nagradah oziroma pred zadnjimi 10 v letošnji sezoni sta lovoriki še vse prej kot osvojeni, potem ko je v drugi četrtini sezone premoč Maxa Verstappna in Red Bulla postala zgodovina. Vse glasnejše so govorice, da je Fia spomladi zapolnila luknjo v tehničnem pravilniku, ki je Red Bullu omogočala poseben zavorni sistem, in je zato Nizozemec precej zlahka dobil pet od uvodnih sedmih dirk leta. Od Miamija naprej smo nato videli kar šest različnih zmagovalcev. Samo Verstappen in Lewis Hamilton (Mercedes) sta na zadnjih sedmih dirkah zmagala dvakrat, po štirikrat pa so bili na zmagovalnem balkonu Hamilton, Lando Norris in Oscar Piastri (oba McLaren). Aktualni prvak je na zadnjih štirih dirkah kar trikrat ostal brez stopničk.

Od Monaka naprej je največ točk osvojil McLaren. Foto: Reuters Še zanimivejši je podatek o številu osvojenih točk na zadnjih sedmih dirkah (od VN Monaka): 116 jih je zbral Verstappen, 115 Hamilton, 114 Piastri in 98 Norris, med ekipami pa kar 212 McLaren, 187 Mercedes (pa je bil "zmagovalec" George Russell v Belgiji diskvalificiran), samo 144 pa Red Bull. To je posledica zelo slabe forme Sergia Pereza, ki na zadnjih osmih dirkah ni bil boljši kot sedmi.

Skupni seštevek pred VN Nizozemske (14/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 277 točk

2. Lando Norris (McLaren) 199

3. Charles Leclerc (Ferrari) 177

4. Oscar Piastri (McLaren) 167

5. Carlos Sainz (Ferrari) 162

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 150

7. Sergio Perez (Red Bull) 131

8. George Russell (Mercedes) 116

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 49

10. Lance Stroll (Aston Martin) 24



1. Red Bull Honda 408 točk

2. McLaren Mercedes 366

3. Ferrari 345

4. Mercedes 266

5. Aston Martin Mercedes 73

6. RB Honda 34

"18 mesecev izenačena bitka med štirimi ekipami"

Edini od osmih voznikov najboljših štirih ekip brez zmage je Sergio Perez. Foto: Reuters "Naslednjih 18 mesecev sledi izenačena bitka med štirimi ekipami," napoveduje šef Red Bullove ekipe Christian Horner. Pred začetkom dirkaškega konca tedna na Nizozemskem je dal jasno vedeti, da računa na precej boljše dosežke Sergia Pereza. "Zdaj je naš fokus na konstruktorskem seštevku, saj smo na prejšnji dirki spet izgubili nekaj točk prednosti. Že v Zandvoortu moramo to spremeniti." Veliko se je govorilo, da utegne priti do menjave v Red Bullu, a je Mehičan vendarle obdržal službo. Medtem ima McLaren, ki je vse bližje, dva mlada in nadarjena voznika. Ekipne lovorike niso osvojili že vse od leta 1998. McLaren v prvi polovici sezone na dirkalnik ni namestil veliko posodobitev, več jih bo v drugi, tako da sta Norris in Piastri lahko samo še boljša. Pri Red Bullu pa so priznali, da so z letošnjim dirkalnikom že dosegli vrhunec razvoja.

Charles Leclerc je spomladi dobil VN Monaka, nato je petkrat ostal brez stopničk, nazadnje pa je bil v Belgiji tretji. Foto: Reuters

V Zandvoortu je Verstappen še nepremagan

V moderni dobi formule 1 so v Zandvoortu odpeljali tri dirke in vse tri je dobil domačin Verstappen. Foto: Reuters Na veliki nagradi Nizozemske bomo konec tedna spremljali klasični program s tremi treningi, kvalifikacijami in nedeljsko dirko ob 15. uri. Dirka se je po 53 letih vrnila na koledar ob uspehih Maxa Verstappna in lokalnim organizatorjem je vložek poplačal, saj je dobil vse tri dirke na prenovljeni stezi na sipinah v Zandvoortu. Sredi 80. let sta tu pred tem z McLarnom zmagala Alain Prost in Niki Lauda, leto prej pa je osmo zmago Ferrariju pridirkal Rene Arnoux, s katero je ekipa iz Maranella najuspešnejša na tem zanimivem dirkališču, ki ima tako počasne kot hitre zavoje, pa tudi nagnjene.

Spored VN Nizozemske:



Petek, 23. avgust:

12.30 – prvi trening

16.00 – drugi trening



Sobota, 24. avgust:

11.30 – tretji trening

15.00 – kvalifikacije



Nedelja, 25. avgust::

15.00 – dirka



Zadnjih šest zmagovalcev VN Nizozemske:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

1985 – Niki Lauda (McLaren)

1983 – Alain Prost (McLaren)

1983 – Rene Arnoux (Ferrari)