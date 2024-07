Pereza niso odpustili, a Red Bull je samo še tretji najboljši

Sergio Perez očitno vendarle ostaja v formuli 1. Foto: Guliverimage Po veliki nagradi Belgije se v formuli 1 ni zgodil noben večji pretres. Red Bull Racing kljub novemu razočaranju Sergia Pereza, ki je v Spaju štartal iz prve vrste, a bil samo sedmi, z 11. štartnega mesta ga je prehitel tudi Max Verstappen, ne bo odpustil. Razlika med njima je v korist aktualnega svetovnega prvaka kar 146 točk. Red Bull odločitve ni komentiral, je pa ta manjše presenečenje, saj je svetovalec šefa ekipe Christiana Hornerja Helmut Marko v nedeljo dejal, da se je Mehičanu zgodil popoln kolaps. Govorice, vse prej kot preverjene, pa so, da naj bi sam promotor formule 1 Liberty Media Red Bullovi ekipi svetoval, naj Pereza ne zamenja, ker je mehiško oziroma latinoameriško tržišče zanje preveč pomembno. Perez si je tako oddahnil, so pa zagotovo razočarani Daniel Ricciardo, Juki Cunoda (oba RB) in Liam Lawson (rezervni voznik Red Bulla in ekipa RB), ki so se nadejali priložnosti že na prvi dirki po počitnicah. Prvenstvo formule 1 se konec poletja nadaljuje z VN Nizozemske in VN Italije.

Prvih sedem dirk:



1. Red Bull 268 točk

2. Ferrari 212

3. McLaren 154

4. Mercedes 79

5. Aston Martin 44

6. RB 20

7. Haas 7

8. Alpine 1

9. Williams 0

10. Sauber 0



Zadnjih sedem dirk:



1. McLaren 212

2. Mercedes 187

3. Red Bull 140

4. Ferrari 133

5. Aston Martin 29

6. Haas 20

7. RB 14

8. Alpine 10

9. Williams 4

10. Sauber 0

Lewis Hamilton je dobil dve dirki, Mercedes je slavil na treh od zadnjih štirih dirk. Foto: Reuters Red Bull ima zdaj samo še 42 točk prednosti pred McLarnom in 53 pred Ferrarijem. Perez na zadnjih osmih dirkah ni bil boljši kot sedmi. Je pa res, da tudi Verstappen ni zmagal na zadnjih treh dirkah. Niz treh zaporednih velikih nagrad brez zmage je imel nazadnje jeseni 2021. Premoč ekipe Red Bull, ki smo jo spremljali zadnji dve leti in pol, je zgodovina. Na zadnjih sedmih dirkah sta pravzaprav McLaren in Mercedes zbrala več točk (pa so srebrni v Spaju ostali brez točk diskvalificiranega Georga Russlla). Boj za konstruktorsko lovoriko bo tako še zelo zanimiv. Ni pa ta naslov nič manj pomemben od dirkaškega, saj se glede na končni vrstni red ekipam deli večmilijonska denarna nagrada.

Alpine ima novega šefa ekipe

Novega šefa ekipe je po VN Belgije dobil Alpine. Odpuščenega Bruna Famina bo zamenjal Oliver Oakes. Star vsega 36 let bo najmlajši šef ekipe v formuli 1. Pred leti je bil tudi sam dirkač, zadnja leta pa je bil v vodstveni strukturi ekipe Hitech, ki nastopa v formuli 2 in formuli 3.