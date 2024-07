Španski dirkač Carlos Sainz mlajši bo po sezoni ostal brez sedeža pri Ferrariju, saj so Italijani že na začetku tega leta podpisali z Lewisom Hamiltonom. Zato je iskal novo službo. Na mizi je imel bogato ponudbo Audija, povezovalo se ga je tudi z Red Bullom, ki utegne predčasno odpustiti Sergia Pereza, ponudbo mu je dal tudi Alpine.

Alex Albon je imel z Williamsom sem in tja nekaj solidnih dirk. Foto: Guliverimage A je na koncu izbral eno najbolj tradicionalnih ekip, ki pa že leta ne dosega uspehov, britanski Williams. Finančno mamljiva ponudba Audija ga ni zvabila, res je, da je Sauber letos še edina ekipa brez ene same točke. Ima pa tudi Williams na predzadnjem mestu med konstruktorji samo štiri. Zmagovalec treh dirk formule 1 je podpisal večletno pogodbo. To pomeni, da se bo ameriški dirkač Logan Sargeant po dveh letih poslovil od kraljice avtomotošporta. Prvi voznik Williamsa ostaja Alex Albon.

"Letos je bila dirkaška tržnica iz več razlogov zelo zapletena, zato sem potreboval kar nekaj časa, da sem sprejel odločitev. Ampak sem popolnoma prepričan, da je Williams prava ekipa za nadaljevanje moje kariere. Zelo sem ponosen, da se bom pridružil ekipi s toliko zgodovine in uspehov. Zanj je vozilo veliko mojih idolov iz otroštva." Zadnji naslov prvaka je Williamsu leta 1997 pridirkal Jacques Villeneuve, zadnjo zmago leta 2012 Pastor Maldonado, predzadnjo pa Juan Pablo Montoya pred 20 leti. Skupaj ima Williams 114 zmag, sedem dirkaških in devet konstruktorskih lovorik.

Za sezono 2025 so tako prosti še štirje sedeži.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Williams: Alex Albon in Carlos Sainz

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: Oliver Bearman in Esteban Ocon

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?