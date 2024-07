Haas bo popolnoma prenovil ekipo

Haas bo tako popolnoma prenovil ekipo, saj v sezoni 2025 v njej ne bo nobenega od dirkačev iz letošnje. Nemec Nico Hülkenberg se bo preselil k Sauberju, ki bo leta 2026 postal tovarniška ekipa Audi.

Že pred prihodom Ocona, ki je sklenil večletno pogodbo, podrobnosti pa v moštvu niso razkrili, je bilo znano, da bo za Haas vozil novinec v karavani Oliver Bearman. Šele 19-letni Britanec nima izkušenj v tem dirkalnem razredu, prihaja pa iz Ferrarijeve dirkaške akademije.

"Vesel sem, da bom začel novo poglavje v svoji karieri dirkača formule 1. Prihajam v zelo ambiciozno ekipo, ki me je navdušila z delavnostjo, pristopom in visokimi cilji," je na prizorišču naslednje dirke formule 1 v belgijskem Spa Francorchampsu o prestopu dejal Esteban Ocon, v tej sezoni še član ekipe Alpine. Francoz je za zdaj nastopil na 146 dirkah, bil je član moštev Manor, Force India in Renault.

Krovna Mednarodna zveza Fia pa je sporočila, da ne bo spreminjala sistema točkovanja v SP formule 1. Njen svet za motošport je obravnaval predlog spremembo, po kateri bi točke dobilo več voznikov, 12 namesto deset. Pri tem bi ohranili razmerje točk na vrhu za najboljše (prvo mesto 25, drugo 18, tretje 15 ...). Dodali bi točke za 11. in 12. mesto, nekaj več kot po dosedanjem sistemu bi jih dobili osmi, deveti in deseti na vsaki dirki. A tak predlog ni dobil dovolj podpore pri ekipah, zato so ga umaknili.

