Sedmi zmagovalec na 13. dirki. Prepir v McLarnu, Verstappen otročji.

Oscar Piastri je dosegel svojo prvo zmago. Foto: Reuters Še ena v nizu dramatičnih dirk formule 1 v letošnjem svetovnem prvenstvu. Na Hungaroringu je do svoje prve zmage v kraljici avtomotošporta prišel Oscar Piastri (McLaren). Mladi Avstralec - ima šele 23 let - je povedel že v prvem zavoju, v katerega je kolo ob kolesu zapeljal z Landom Norrisom (McLaren) in vodilnim v skupnem seštevku Maxom Verstappnom (Red Bull). McLaren je nazadnje dvojno zmago dosegel v Monzi 2021, ko je bil prvi Daniel Ricciardo in Norris drugi. Piastri je postal sploh prvi zmagovalec formule 1 rojen v 21. stoletju.

Dirkača McLarna nista imela konkurenca, ostali so bili 10 sekund in več za njima. A se je v zadnji tretjini dirke vseeno zapletlo. Piastri je šel na drugi postanek dva kroga za Norrisom in Lando je tako povedel. Ekipa je Angleža najprej prosila, naj spusti predse Piastrija, a ni popustil, celo povišal je prednost na pet sekund. V zadnjih krogih je prišlo že do prepira po radijski zvezi, češ da so se tako dogovorili že na jutranjem postanku. In tri kroge pred karirasto zastavo je Norris vendarle zmago prepustil leto mlajšemu kolegu. Za Oscarja so to pete stopničke in torej prva zmaga, za Landa pa že 21., a ostaja pri eni sami zmagi.

VN Madžarske:



1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. George Russell (Mercedes)

9. Juki Cunoda (RB)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Daniel Ricciardo (RB)

13. Nico Hülkenberg (Haas)

14. Alex Albon (Williams)

15. Kevin Magnussen (Haas)

16. Valtteri Bottas (Sauber)

17. Guanju Džov (Sauber)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Esteban Ocon (Alpine)

Odstop. Pierre Gasly (Alpine)

Max Verstappen je odpeljal nervozno dirko. Foto: Reuters S 15 sekundami zaostanka je tretje mesto osvojil Lewis Hamilton (Mercedes). Po prvi seriji postankov je prišel pred Verstappna in ga uspel zadržati za sabo. Aktualni prvak se je nato po drugih postankih znašel še za Charlesom Leclercom (Ferrari). Celotno dirko je bil nervozen in se je po radijski zvezi pregovarjal s svojim dirkaškim inženirjev. V zadnjih krogih je bil Verstappen hitrejši od obeh tik pred sabo, Leclerca je prehitel, Hamiltona pa neuspešno napadel. Poskusil je na silo v prvem zavoju, bil prepozen na zaviranju in ob stiku s sprednjo desno pnevmatiko na Hamiltonovem dirkalniku ga je dvignilo v zrak. Oba dirkalnika sta čudežno ostala brez praske. Verstappna je zaneslo s steze in nazadoval je tudi za dirkača Ferrarija. Max se je znova pritoževal prek radijske zveze, dirkaški inženir ga je imel dovolj in mu je zabrusil: "Tole je že otročje."

Prvenstvo se bo že naslednji konec tedna nadaljevalo v Belgiji.

Kako se je razpletala VN Madžarske



CILJ! PIastri je novi zmagovalec dirk formule 1! Sedmi zmagovalec letos. Na 13. dirkah. Norris razočaran in jezen na drugem mestu. Hamilton tretji in 200. na stopničkah. Verstappen jezen in nervozen samo peti.



Predzadnji krog: McLaren na poti do prve dvojne zmage po treh letih, Piastri pa pred svojo prvo zmago. Verstappen po napaki na petem mestu.



Še 3 krogi: Norris je vendarle upočasnil in spustil Piastrija na prvo mesto.



Še 4 krogi: 1. Norris, 2. Piastri +5,9, 3. Hamilton +14,4, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Stroll, 11. Alonso



Še 5 krogov: Prepir pri McLarnu. Norris ne popušča. Razlika je pet sekund. Iz boksov mu sporočajo, naj upočasni, da bo lahko spustil Piastrija do zmage.



Še 7 krogov: Napad Verstappna! Na silo v prvi zavoj! Prepozen je bil na zaviranju. Dvignilo ga je, ko je zadel v prednjo desno pnevmatiko na Mercedesu. Hamilton je lahko peljal dalje, Verstappen je zapeljal s proge in izgubil eno mesto. Na nobenem dirkalniku nobene poškodbe. Verstappen se pa še kar krega s svojim dirkaških inženirjem. Ta mu odgovarja: "To je otročje."



Še 8 krogov: Znova odlična borba med Hamiltonom in Verstappnom. Lewis se ne da!



Še 10 krogov: 1. Norris, 2. Piastri +3,8, 3. Hamilton +9,8, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Alonso



Še 12 krogov: Norrisu ekipa sporoča, da naj naredi prav. Torej spusti Piastrija predse. A razlika med njima ostaja višja od treh sekund.



Še 13 krogov: Verstappen je zdaj le prehitel Leclerca, njegova naslednja tarča je Hamiltona. McLarna pa sta že 10 sekund spredaj.



Še 16 krogov: 1. Norris, 2. Piastri +3,4, 3. Hamilton +7,8, 4. Leclerc, 5. Verstappen, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Alonso



Še 17 krogov: Hamiltona, ki ima počasnejše bele gume, sta ujela Leclerc in Verstappen in bo težko zadržal tretje mesto.



Še 18 krogov: Piastri je tri sekunde in pol za Norrisom. če ujame ekipnega kolega, ga bo ta moral spustiti predse. Če ga ujame.



Še 20 krogov: Postanek za vodilnega Verstappna, ki se je vrnil za Leclerca.



Še 20 krogov: 1. Verstappen*, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Russell*, 8. Perez, 9. Cunoda*, 10. Alonso (*brez drugega postanka)



Še 22 krogov: Na postanek pelje Piastri. Za zmago gre! Mladi Avstralec se je na stezo vrnil za angleškega ekipnega kolega.



Še 24 krogov: V bokse drugi Norris, ki je bil dve sekundi za Piastrijem.



Še 26 krogov: 1. Piastri, 2. Norris +1,6, 3. Verstappen +9,8, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Perez, 8. Russell, 9. Stroll, 10. Cunoda



Še 29 krogov: Na drugi postanek Hamilton in Leclerc. Verstappen si je oddahnil. McLarna imata 10 sekund prednosti. Lahko dirkata med sabo za zmago.



39. krog: Norris je samo še dobro sekundo za vodilnim Norrisom. Verstappen ne uspe prehiteti Hamiltona, oba je ujel Leclerc, ki je trenutno najhitrejši.



38. krog: 1. Piastri, 2. Norris +1,3, 3. Hamilton +6,9, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Alonso, 8. Perez, 9. Stroll, 10. Russell



36. krog: Verstappen se pritožuje nad zavorami, češ da ob poznem zaviranju sploh ne more zavijati. Neuspešni napadu na Hamiltona.



34. krog: Borba za tretje mesto, Verstappen napada Hamiltona. Ima nekaj novejše gume. Russell kot zadnji v bokse. Krog pred polovico dirke.



32. krog: Russell, ki je štartal iz začelja, je še edini brez postanka. Očitno bo kot edini poskušal s taktiko enega samega. Je na osmem mestu.



28. krog: 1. Piastri, 2. Norris +3,9, 3. Hamilton +7,9, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Cunoda*, 7. Sainz, 8. Russell*, 9. Perez*, 10. Gasly* (*brez postanka)



25. krog: 1. Piastri, 2. Norris, 3. Hamilton, 4. Verstappen, 5. Leclerc, 6. Cunoda*, 7. Sainz, 8. Russell*, 9. Perez*, 10. Gasly* (*brez postanka)



24. krog: Leclerc na prvo menjavo pnevmatik. Vrnil se je za Verstappna. Vsi najboljši so rumene menjali za bele.



23. krog: Leclerc, zdaj vodilni, vztraja na stezi. Četrti Hamilton niza najhitrejše kroge na dirki in je že tik za obema McLarnoma.



22. krog: Verstappen zdaj vendarle na prvi postanek, vrnil se je za Hamiltona. V boksih je bil tudi Sainz, ki se je na stezo vrnil za Perezom.



21. krog: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Piastri, 5. Norris, 6. Hamilton, 7. Cunoda, 8. Russell, 9. Perez, 10. Gasly



20. krog: Verstappen brez postanka 16 sekund pred šestim Hamiltonom. Izguba časa s postankom je 20 sekund. Ali bodo prvi trije tvegali z enim postankom?



19. krog: Postanek za vodilnega Piastrija, na prvih treh mestih zdaj Verstappen in dirkača Ferrarija. Nato pa sledita oba McLarna z že opravljenim postankom.



18. krog: Norris v bokse, Piastri je že osem sekund pred Verstappnom.



17. krog: Prvi od boljših v bokse, Hamilton s četrtega mesta.



16. krog: Piastri, ki dirka za prvo zmago, ima dobre tri sekunde prednosti pred Norrisom in sedem pred Verstappnom. Najboljši še brez postanka.



10. krog: 1. Piastri, 2. Norris +3,0, 3. Verstappen +5,1, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Bottas, 10. Russell



8. krog: Visoke temperatura, velika obramba pnevmatika, prvi postanki so se že začeli.



4. krog: Verstappen je moral vrniti mesto Norrisu, ker je bil v prvem zavoju zunaj steze in je tako po hitrejši liniji prišel izven steze pred njega. Seveda mu ni niti malo všeč, da je moral spustiti naprej Landa.



2. krog: 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Alonso, 7. Sainz, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Magnussen … 18. Perez



Štart! Dramatičen štart! Norris, Piastri in Verstappen kolo ob kolesu v prvi zavoj! McLarna sta Maxa izrinila s proge, a je ta vseeno prišel nazaj pred Hamiltona in Norrisa. Povedel pa je Piastri. Že v drugem zavoju pa Norris pred Hamiltona.



Štartna mesta (70 krogov): 1. Norris, 2. Piastri, 3. Verstappen, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Alonso, 8. Stroll, 9. Ricciarod, 19. Cunoda

Max Verstappen brez lažnega upanja pred dirko Foto: Reuters McLaren je bil z obema dirkačema v prvi štartni vrstni nazadnje leta 2012 na VN Brazilije, ko sta zanj dirkala še Lewis Hamilton in Jenson Button. Za Landa Norrisa je to tretji najboljši štartni položaj v formuli 1. Mladi Britanec cilja na svojo drugo zmago: "Pričakujem jo. Če mi ne uspe, ne bo dober dan. Dirkalnik je odličen, občutek imam, da dirkam dobro, torej je jasno, da ciljam na zmago." Samo z zmagovalnim balkonom pač ni več zadovoljen, nanj se je povzpel že 20-krat. Čeprav pravimo, kako pomemben je le-ta, a vedno vendarle ni tako. Na Hungaroringu že tri leta ni zmagal voznik, ki je bil na prvem štartnem mestu, v letošnji sezoni pa ne na prejšnjih štirih velikih nagradah. Te so dobili Verstappen, George Russell in Hamilton (oba Mercedes). Vodilni v letošnjem prvenstvu si zmage ni upal napovedati: "Ne vem. Hitrost za dirko je dobra, a nič fantastičnega. Bolje, da sem realist, kot pa da si ustvarjam lažno upanje."