Težavam Leclerca kar ni videti konca

Max Verstappen je dobil zadnji dve dirki na Hungaroringu. Zadnja se je končala z razbitim pokalom. Foto: Guliverimage V neposredni bližini Budimpešte se je na Hungaroringu začela druga polovica letošnjega svetovnega prvenstva formule ena. To bo namreč 13 od 24 dirk letos. Madžarska velika nagrada poteka od leta 1986, največkrat doslej pa jo je dobil Lewis Hamilton, ki je pred 14 dnevi z deveto zmago na VN Velike Britanije postal rekorder po številu zmag na posameznem prizorišču. Osem zmag je imel pred to sezono tudi na Hungaroringu, s štirimi mu sledi Michael Schumacher. Zadnji dve leti je tu slavil Max Verstappen.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Madžarske:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Esteban Ocon (Alpine)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Lando Norris je v petek odpeljal najhitrejši čas prostih treningov. Foto: Reuters Na Madžarskem poteka klasični dirkaški konec tedna s tremi prostimi treningi, sobotnimi kvalifikacijami in nedeljsko dirko. Petek je že dal potrdilo, da bo konkurenca znova premešana. Na prvem treningu je bilo v razmiku sekunde 13 voznikov, na drugem pa še en več. S časom 1:18,713 je prvega dobil Carlos Sainz (Ferrari). Četrt sekunde je za njim zaostal Verstappen z Red Bullom. Čeprav na zadnjih dveh dirkah ni zmagal, pa se zdi njegova prednost na prvem mestu skupnega seštevka neulovljiva. Pa vendarle: na zadnjih sedmih dirkah je bil štirikrat premagan.

Skupni seštevek pred VN Madžarske (12/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 255 točk

2. Lando Norris (McLaren) 171

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 146

5. Oscar Piastri (McLaren) 124

6. Sergio Perez (Red Bull) 118

7. George Russell (Mercedes) 111

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 110

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 45

10. Lance Stroll (Aston Martin) 23



1. Red Bull Honda 373 točk

2. Ferrari 302

3. McLaren Mercedes 295

4. Mercedes 221

5. Aston Martin Mercedes 68

6. RB Honda 31

Sergio Perez je odločen, da se ta konec tedna vrne v sam vrh. Foto: Reuters Še sekundo hitreje so dirkali na drugem treningu, ko je najboljši čas z 1:17,788 postavil drugouvrščeni v prvenstvu Lando Norris (McLaren). Verstappen je znova zaostal četrt sekunde in bil drugi. Manj kot pol sekunde sta zaostala še Sainz in Sergio Perez (Red Bull), ki je odločen, da se po seriji slabih rezultatov ta konec tedna vrne na mesto, ki mu z vrhunskim dirkalnikom pritiče. Po nekaj povprečnih dirkah se zdi znova hitrejši tudi Ferrarijev dirkalnik. Je pa Charles Leclerc zapravil več kot 40 minut treninga, potem ko je v četrtem zavoju zapeljal prek robnikov in končal v zaščitnih gumah. Sam je iz dirkalnika izstopil nepoškodovan, mehanikom pa je povzročil nekaj dela. Do konca treninga se na stezo ni več vrnil, zato je v razpredelnici šele 18.

VN Madžarske, drugi prosti trening:



1. Lando Norris (McLaren) 1:17,788

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,243

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,397

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,467

5. George Russell (Mercedes) +0,506

6. Kevin Magnussen (Haas) +0,527

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,575

8. Daniel Ricciardo (RB) +0,583

9. Alex Albon (Williams) +0,726

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,731

11. Valtteri Bottas (Sauber) +0,789

12. Logan Sargeant (Williams) +0,823

13. Oscar Piastri (McLaren) +0,830

14. Esteban Ocon (Alpine) +0,966

15. Nico Hülkenberg (Haas) +1,003

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,100

17. Lance Stroll (Aston Martin) +1,391

18. Charles Leclerc (Ferrari) +1,498

19. Juki Cunoda (RB) +1,818

20. Guanju Džov (Sauber) +2,279