Newey pokazal hiperšportnika in sedel v Ferrarija

Že 30 let se na enega od poletnih koncev tedna, ko ni na sporedu dirke formule ena, ljubitelji tega športa zberejo na angleškem podeželju, kjer v Goodwoodu pripravijo tako imenovani festival hitrosti. Na tamkajšnji ozki cesti se nekdanji in aktivni dirkači zapeljejo s starimi dirkalniki. Letos je bilo največ oči uperjenih v Ferrarija 312 T iz konca 70. let, s katerim je dirkal Niki Lauda. A ne toliko zaradi samega dirkalnika kot zaradi moža, ki se je zapeljal z njim. To je bil inženirski genij Adrian Newey. Ta letos po 19 letih zapušča ekipo Red Bull Racing. Podpisal se je pod dirkalnike, ki so osvojili sedem dirkaških in šest konstruktorskih lovorik. Že pred tem pa je uspešno delal pri Williamsu in McLarnu.

Adrian Newey s starim Laudovim Ferrarijem Foto: Guliverimage Ker je vozil s starim Ferrarijevim poskočnim konjičem, bi marsikdo pomislil, da bo ekipa iz Maranella njegova naslednja postaja. A po pisanju angleških in italijanskih medijev se to zdi malo verjetno. Britanski autosport.com je poročal, da se nagiba k odločitvi za ekipo Aston Martin, italijanska izdaja portala motorsport.com pa, da želi ostati v domači Angliji in je zato najverjetneje, da izbere Aston Martin ali McLaren. Sam si pri 65 letih najprej želi predvsem dopusta. "Novic ne berem veliko, a slišim, kaj pišejo mediji. Amanda, moja žena, malo bolj spremlja in mi pove. V čast mi je, da toliko pišejo o meni," je dejal v Goodwoodu v pogovoru za uradno spletno stran formule ena. Še bi rad konstruiral dirkalne avtomobile, a odločitve o nadaljevanju kariere še ni sprejel, trdi.

Na dirkah formule ena je letos vse redkeje, saj se je v zadnjih tednih posvečal predvsem zaključku svojega zadnjega Red Bullovega projekta. Tega so zdaj prvič pokazali prav v Goodwodu. To je hiperšportni dvosedežni avtomobil RB17. Ta bo hiter kot dirkalnik formule ena (370 kilometrov na uro). Razvoj sicer še ni povsem končan. Izdelali jih bodo vsega 50. "Imamo še nekaj dela na aerodinamiki. Razmisliti moramo, kako bo s servisom, stroški popravila ... Čaka nas torej še kar nekaj dela v naslednjih predvidoma šestih mesecih. Ker nimam več nalog v formuli ena, se zdaj lahko osredotočim samo na to," je povedal Newey.

Takšen je v Goodwoodu razstavljeni koncept hiperšportnika RB17: