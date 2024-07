Hitrejši kot F1? To je novi hiperšportnik Red Bulla. #foto

Adrian Newey je najuspešnejši konstruktor dirkalnikov formule ena, ki se s projektom super oziroma hiperšportnega RB17 poslavlja od moštva Red Bull. Newey je danes v Goodwoodu razkril avtomobil, ki je sicer še vedno razvojni koncept. Po njegovih besedah bo lahko krog na dirkališču odpeljal vsaj primerljivo hitro, če ne celo hitreje kot dirkalnik formule ena.

Foto: Red Bull

RB17 čaka na 50 kupcev, cene še niso znane

Red Bull in Newey sta se izdelala močno omejeno serijo 50 avtomobilov, v katere so vključili veliko tehnologije in znanja pri kreiranju dirkalnikov F1. Dvosedežnega RB17 je začel Newey snovati že leta 2021, tudi zdaj pa razvojno delo še ni končano.

RB17 je dolg več kot pet metrov in širok dva metra. Poganja ga Cosworthov 4,5-litrski atmosferski motor V10, ki zmore kar tisoč “konjev”. Motor se bo vrtel kar do 15 tisoč vrtljajev v minuti. Najvišja hitrost bo presegala 370 kilometrov na uro.

Z njim le na dirkališča

Bencinskemu motorju so v pogon dodali še 200-“konjski” elektromotor. Ciljna masa avtomobila je pod 900 kilogrami.

RB17 bo mogoče voziti le na dirkališčih, saj vsaj v tovarniški izvedbi ne bo smel v vsakdanji promet. To je drugače kot pri podobnem hiperšportniku aston martin valkryie, ki sta ga Newey in Red Bull nekoč že izdelala v partnerstvu z Aston Martinom.

Foto: Red Bull