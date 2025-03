Ecclestone Red Bullu prodal zbirko 69 dirkalnikov F1

Gre za 69 dirkalnikov, ki jih želi 32-letni Mark Mateschitz javno razstaviti. "Naredili bodo nekakšen nov muzej," je Reutersu še zaupal Bernie Ecclestone. Britanski mediji ocenjujejo, da je zbirka vredna okrog 600 milijonov evrov, za koliko pa sta se prodajalec in kupec dogovorila, pa nista razkrila. Mark Mateschitz je sin in glavni dedič premoženja avstrijskega milijarderja Dietricha Mateschitza, ki je imel v formuli 1 kar dve ekipi in bil osebni prijatelj Ecclestona.

"Presrečen sem, da gredo k družini Mateschitz. Našli bodo dober dom. Ne bi jih prodal komur koli in če ne bi vedel, kaj se bo zgodilo z njimi," je še dejal Ecclestone in dodal, da je imel za zbirko tudi "ponudbe napačnih ljudi". V zbirki so med drugimi tudi dirkalniki svetovnih prvakov Alberta Ascarija, Nikija Laude, Nelsona Piqueta in Michaela Schumacherja.